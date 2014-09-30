乌克兰最大列宁像被推倒 拆毁过程被全程网络直播

哈通社阿斯塔纳9月30日报道，据环球网报道，虽然乌克兰东部地区已实现停火，但乌国内局势并不稳定。继反政府民众在乌东部哈尔科夫州等地举行反战集会后，亲政府的激进分子也采取行动--拆毁了乌克兰境内最大一座列宁雕像，引起乌共强烈不满。

据俄新网29日报道称，乌克兰多座城市27日未经批准举行大规模集会和游行，反对乌克兰东部战争。哈尔科夫州的人民高呼"支持和平"、"不要北约"、"华盛顿停止破坏我们国家"等口号，其中20余人已被警方扣押。为表示对基辅的支持，乌克兰激进组织28日晚在哈尔科夫市中心的自由广场举行名为"哈尔科夫--这是乌克兰的"的集会，共有包括普通市民在内的3000余人参加。集会结束时，一些激进分子开始对自由广场上高20米的乌克兰最大列宁雕像"下手"。他们先用气焊把雕像与底座切割开，然后用绳子把雕像拉倒，并在底座刻上新纳粹的标志。

据报道，拆毁列宁雕像的过程还通过当地几家媒体进行网络直播。当列宁像倒下时，许多人欢呼雀跃，民众纷纷上前拿走一小块碎片作纪念。但也有人对这种行为表示愤怒，称这是在侮辱这个国家的过去。乌克兰内务部哈尔科夫州内务总局一开始说，将以破坏文化遗产的罪名，追究拆毁列宁像者的法律责任。但随后内务部长助理格拉先科又称，拆除这一纪念碑是经过批准的，哈尔科夫州州长巴卢塔已于28日签署关于"消除州境内极权统治时期雕像"的文件。因此，乌警方决定对此事件不予立案。"拆除雕像是一种自发行为，拆除工作十分专业，并未出现人员伤亡或基础设施遭破坏等情况，我支持这一行动"，巴卢塔说，"我不希望在自由广场上看到列宁"。乌内务部长阿瓦科夫在社交网站上也写道，"列宁雕像，就让它倒吧，这是血腥的共产主义偶像，我对他的命运并不关心"。

自去年乌克兰爆发大规模反对亚努科维奇政权的示威以来，该国有大量列宁雕像被推倒或遭到毁坏。去年12月1日，激进分子将基辅市中心的列宁雕像从底座上"拔掉";8月23日，激进党领导人利亚什科及其支持者在北顿涅茨克，将列宁雕像绑在拖拉机上拉倒;8月26日，一伙身份不明者在哈尔科夫市内将一座列宁雕像"斩首"......俄罗斯《劳动报》此前在评论乌克兰整个局势时称，乌克兰正在发生政治切尔诺贝利，其危险性并不低于核切尔诺贝利。对激进分子的过激行为，一名乌共议员称，"列宁和社会主义是乌克兰历史的一部分，推倒列宁像的做法无法战胜社会主义价值观。"乌共领导人西莫年科表示将复建被拆毁的列宁纪念碑，他说："破坏者拆除了标志着我们那个时代成就的雕像。这是我们的历史，我们应当尊重、回忆，以免再犯错误。"