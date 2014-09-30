哈萨克国立理工大学与中国兰州大学签署合作备忘录

哈通社阿拉木图9月30日电，萨特巴耶夫哈萨克国立理工大学（KazNTU，哈理工大）日前与中国兰州大学（兰大）签约合作备忘录，扩展两国高等教育领域合作。与此同时，哈萨克国立理工大学还与上海合作组织大学签署生态学教育合作备忘录。

哈理工大与兰大之间的合作备忘录由到访阿拉木图市的兰大校长王乘教授和哈理工大校长杰克森别克•阿德洛夫教授签署。

根据所签署文件，双方将就教师、科研人员及行政管理人员的交换项目；硕士生和PhD博士生的培训与进修；共同开展科研项目；共同举行各类国际会议；共同开放与交换学术资料和教材；对学生培训提供支持等方面进行合作。

据介绍，双方协议的具体落实将根据两所大学实际情况和相应下属学院合作事项框架内进行。

会谈中，阿德洛夫教授向到访客人详细介绍了哈萨克国立理工大学教学情况、取得的科研成就以及未来发展计划。"哈理工大是哈萨克斯坦理工类大学中的佼佼者，位居该类大学首位。与此同时，今年我校还进入英国‘Times Higher QS World University Rankings'大学排名。"他说。

王乘教授对哈理工大的热情款待表示了感谢。"我们大学位于中国甘肃省省会兰州市。教授理工、人文、医学等学科。目前我校拥有3万学生。贵校是贵国最领先的理科类大学，拥有众多科研项目。相信我们的合作可以加强两国教育业交流，促进双方科研合作，为双方师生提供良好交流平台。"

萨特巴耶夫哈萨克国立理工大学，坐落于哈萨克斯坦阿拉木图市，拥有国立大学名誉，是哈萨克斯坦最最著名的理工科类大学。常年位居哈萨克斯坦理工类大学排名首位。学校成立于1934年，前身为列宁哈萨克技术大学；1994年被授予国立（Ұлттық）称号，并更名哈萨克国立理工大学；1999年被授予哈萨克著名科学家哈纳舍•萨特巴耶夫的名字，并更名为萨特巴耶夫哈萨克国立理工大学。（编译：吴然 校对：林海）