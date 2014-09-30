哈俄两国首脑对关税同盟和欧亚经济联盟框架下的合作给予高度关注

哈通社阿斯塔纳9月30日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今日在阿特劳市同俄罗斯总统弗拉基米尔•普京举行双边会谈。

会谈中，纳扎尔巴耶夫与普京就哈俄两国贸易、投资以及能源领域合作进行深入探讨。

哈俄首脑还就关税同盟和欧亚经济联盟等国际和地区组织框架下开展的合作进行了磋商。

纳扎尔巴耶夫指出，在阿斯特拉罕召开的里海沿岸国家首脑峰会取得了圆满成功。

纳扎尔巴耶夫在会前说："今天我们将举行第十一届哈俄地区间合作论坛，在论坛框架下，我们将签署多项合作协议，虽然目前哈萨克斯坦与俄罗斯两国双边贸易额有所下降，但这只是暂时现象，我坚信欧亚经济联盟将开足马力运转，将为我们所有人带来利益。"

俄罗斯总统普京对纳扎尔巴耶夫邀请参加哈俄地区间合作论坛表示感谢。

普京说："哈萨克斯坦与俄罗斯历史渊源，连接着双方的千丝万缕关系将为两国发展、相互支持起到积极作用。"

纳扎尔巴耶夫与普京还就双方共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会晤前，纳扎尔巴耶夫与普京还参观了哈俄两国60多家企业参加的油气工业领域展览。（编译：阜博 校对：吴然）