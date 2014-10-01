俄称对乌供气前提是乌方偿还欠款并支付预付款

哈通社10月1日电，据新华网报道，俄罗斯能源部长诺瓦克９月３０日表示，俄罗斯恢复向乌克兰供应天然气的前提条件是乌克兰偿还部分欠款２０亿美元，同时支付１９亿美元新供应天然气预付款。

据俄罗斯能源部消息，诺瓦克当天向媒体表示，只有乌克兰向俄罗斯偿还天然气欠款并支付新供应天然气预付款，俄罗斯才能恢复向乌克兰供应天然气，这是一个原则性问题，两个过程应该同时进行。 诺瓦克说，乌克兰要想获得今年冬季俄罗斯提供的５０亿立方米天然气，在向俄罗斯偿还部分欠款的同时还必须支付１９亿美元预付款。

欧盟、俄罗斯和乌克兰三方谈判代表９月２６日在德国首都柏林就俄罗斯向乌克兰输送天然气事宜达成初步一致，乌克兰在今年年底前向俄罗斯支付３１亿美元天然气欠款，其中２０亿美元需在１０月底前支付。三方预计在本周达成最终解决方案。

今年４月至６月中旬，俄乌欧三方多次就天然气问题举行磋商，但都未取得实质进展。乌克兰坚持要求俄罗斯大幅降低对其天然气出口价格，否则将拒绝偿还对俄天然气欠款。俄方同意给予乌方天然气出口价格优惠，但优惠幅度不能令乌方满意。由于双方争执不休，俄方宣布从６月１６日起对乌克兰采取预付款供气机制。