男人们颤抖吗？调查称半数英国已婚女性脑海中有备胎

根据英国网络市场调查机构OnePoll.com最近举行的一次民意调查，半数已婚女性的脑中拥有一个假想的"备选丈夫"。

据英国《每日邮报》25日报道，该机构对1000名已婚女性进行了调查，其中半数女性表示，脑中都有一个"备选丈夫"人选，以便现有婚姻破裂后进行选择。甚至还有一些女性的脑中有不止一位"备胎"。 调查显示，这些"备胎"一般都是对她有不计回报的感觉的前任男友、丈夫或老友，也有大学同学或健身房偶遇的男性。最可能成为"备胎"的是与她相识约7年、愿意等待的人。

在有假想"备胎"的受访者中，大约十分之一的人承认，她们的"备胎"已经表白了"至死不渝的爱情"。五分之一的受访者相信，"备胎"愿意"放弃一切满足她的要求"。 超过四成有假想"备胎"者表示，在婚后认识的"备胎"，相似比例的受访者说，不久前刚刚认识"备胎"。 此外，四分之一的假想"备胎"者表示，对"备选丈夫"的感觉和对目前丈夫的感觉一样强烈。甚至，12%的受访者称对"备胎"的感觉比丈夫更强烈。七成受访者承认目前和"备胎"有接触。 值得注意的是，尽管假想"备胎"这样的事很私密，但这些女性中有大约一半表示，丈夫知道她们在假想"备选丈夫"。其中，五分之一的受访者与丈夫就此事开过玩笑，而三分之一受访者表示丈夫在讨论时"不太舒服"。四分之一承认丈夫见过假想"备选丈夫"，而五分之一称"备胎"也是丈夫的朋友。 三分之一有假想"备胎"者认为不会和"备胎"发生什么，大约一半表示"一切都难说"。而六分之一的受访者称，在"严肃考虑"与"备胎"重拾旧爱。 OnePoll.com的发言人表示，调查显示半数已婚女性有‘备胎'是令人担忧的迹象。该消息可能让已婚男性重新考虑，是不是还要不倒垃圾，是不是应该和另一半度过一个温馨夜晚而不是在外面泡吧。 "这可能让英国男人害怕，对寻找额外一点爱和关爱的女性是好消息。"这位发言人说，"现在的女性明白，任何事都可能发生，如果与丈夫的关系变坏，要确保有一个牢靠的后备计划。"

（文章来源： 彭博社 ）