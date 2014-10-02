美国以色列领导人白宫会晤互发警告

哈通社阿斯塔纳10月2日电，据新华网报道，美国总统奥巴马和以色列总理内塔尼亚胡１日在白宫举行会晤。双方就巴以问题和伊朗核问题互发警告。

奥巴马在会晤前对媒体记者说，他与内塔尼亚胡在"富有挑战的时刻"会面，必须寻找改变现状的途径，以便在保障以色列公民和儿童安全的同时，避免发生巴勒斯坦儿童丧生的悲剧。 奥巴马说，他将与内塔尼亚胡广泛讨论加沙重建，以及在以巴之间建立"更持久和平"的问题，伊朗核问题和"削弱并最终摧毁"极端组织"伊斯兰国"也在讨论范围。 内塔尼亚胡说，在以巴问题上，他仍然恪守建立在相互承认和地面安全基础之上的"两国方案"。他同时警告奥巴马，不要在任期内使伊朗成为一个"门槛上的核大国"。 奥巴马和内塔尼亚胡上一次白宫会晤是在今年３月。当时巴以双方仍在美国斡旋下就最终地位问题开展谈判，但和谈于４月陷入停顿。 以军７月８日开始发动的"护刃行动"共持续５０天。据巴方统计，共有２１４３名巴勒斯坦人在冲突中丧生，其中包括５００多名儿童。一些妇女和儿童在联合国机构开设的学校内遇袭身亡，招致美国谴责。加沙危机导致美以关系紧张。 在伊朗核问题上，内塔尼亚胡一直反对与伊朗谈判，并曾一再威胁要单独对伊朗核设施发动军事打击。