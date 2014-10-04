纳扎尔巴耶夫：古尔邦节已成为我国公民精神生活的重要组成部分

哈通社阿斯塔纳10月4日电，据总统府新闻局消息，在吉庆尊贵的古尔邦节来临之际，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫通过总统府网站向全国人民致以节日的祝福。全文如下：

亲爱的同胞们： 2014年度古尔邦节就要到来了，在这个充满希望的美好时刻，我很高兴通过总统府网站向全国人民，致以节日的祝福。祝大家古尔邦节快乐！ 伊斯兰教重大节日之一的古尔邦节，具有深刻的教育意义和广泛的劝化作用。在漫长的历史发展过程中，它对伊斯兰精神的弘扬，对信念的树立和巩固，对人们相互帮助、相互团结、扶贫济困、团结友爱、增强伦理道德观念以及与邪恶做斗争等方面起到了重要作用。 庆祝古尔邦节，我们还应该体会到其中蕴含着一种增进团结的精神。一个家庭，一个民族，乃至一个国家必须具有坚强的凝聚力，只有紧密团结才能兴旺发达。我们在欢庆古尔邦节宰牲献祭的热烈活动中，每一个穆斯林都要体会到这种深刻的现实意义，在树立坚定的信念的前提下，加强家庭团结、民族团结、教派团结，使民族和国家事业繁荣昌盛，蒸蒸日上。 愿真主能听到所有人的祈祷。 祝福伟大的祖国繁荣昌盛国泰民安。 祝全国人民身体健康、家庭和睦、万事如意！ （编译：阜博 校对：林海）