朝鲜"二号人物"突访韩出席亚运会闭幕式

哈通社阿斯塔纳10月4日电，据BBC报道，朝鲜人民军总政治局局长黄炳誓率领多名朝鲜高级官员周六（4日）上午乘机抵达仁川机场，准备出席仁川亚运会闭幕式。

黄炳誓也是朝鲜国防委员会副委员长，并普遍被认为是仅次于金正恩的第二号人物。而陪同他访韩的还有朝鲜劳动党中央委员会书记崔龙海、朝鲜劳动党中央书记金养健等其他高级官员。而崔龙海也曾经一度被视为是金正恩身边的"红人"，不过最近其地位已被黄炳誓取代。 黄炳誓一行是近年来访问韩国的最高级别朝鲜官员，因此备受各方重视，一些韩国媒体甚至用"破冰之旅"来形容此次的访问。 韩国统一部也表示，鉴于朝鲜多名高层官员到访，韩朝双方在周六当天将以午餐会的形式举行高层会谈。韩方将有青瓦台国家安全室室长（部长级）金宽镇、统一部长官柳吉在、国家安全室第一次长金奎显出席会谈。朝方则有黄炳誓、崔龙海、金养健出席。 此前，韩朝双方进行的最高级别官员会谈是今年2月举行的韩朝高层会谈，当时韩方代表团首席代表是次官级（副部长级）官员。 韩国统一部林柄哲表示，继朝鲜派遣体育代表团参加仁川亚运会之后，朝鲜这次又派遣高层代表团出席仁川亚运会闭幕式，相信这有望为改善韩朝关系发挥积极作用。 他还透露说，朝鲜方面是在10月3日通知韩方，将于4日派遣高层代表团访韩，而韩方立即对此表示同意。