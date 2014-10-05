挪威开始向乌克兰供应天然气 价格远低于俄罗斯

哈通社阿斯塔纳10月5日电，据观察者网站5日报道，挪威国家石油公司新闻发言人3号说，已与乌克兰石油天然气公司签署了一项天然气出口的短期协议，挪威天然气将经由斯洛伐克向乌克兰出口。但他没有透露具体的出口量。

据路透社报道，挪威国家石油公司3日宣布与乌克兰国家天然气公司签署了这项协议。挪威国家石油公司新闻发言人当天在接受当地媒体采访时说，该协议于10月1日开始生效，天然气将经由斯洛伐克向乌克兰出口。他表示，这是一个短期协议且供应量相对较小，但他没有透露具体天然气出口量。

当地媒体援引乌克兰能源部门人士2日的话说，乌已从挪威收到了第一批天然气，而且价格比俄罗斯低得多。俄乌双方在此前恢复供气的谈判中在价格上仍有分歧。

今年来，随着乌克兰和俄罗斯关系持续恶化，俄罗斯大幅提高了对乌克兰出口天然气的价格，并遭到乌克兰拒付。俄罗斯能源部长9月30日表示，俄罗斯恢复向乌克兰供应天然气的前提条件是乌克兰偿还部分欠款，同时支付新供应天然气的预付款。

乌克兰总理亚采纽克3日还表示：乌克兰将寻求法院仲裁，或使用临时天然气价格向俄罗斯采购天然气。乌能源部长普罗丹当天称，或将于下周末重启乌克兰天然气问题的三方会谈。

另据俄罗斯天然气公司3日的消息，波兰，匈牙利、斯诺文尼亚向乌克兰反向输送17亿立方米俄罗斯天然气。高盛警告：俄罗斯流经乌克兰输送至欧洲的天然气有受到潜在干扰的风险。