哈佛学生收到死亡恐吓电邮 多数收信人为亚裔女性

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，日前，美国哈佛大学多名学生收到死亡恐吓电子邮件，收信人多数是亚裔女生。尽管警方判断应该没有危险，但学生们仍人心惶惶。

中新网6日报道，哈佛的学生们于本月3日陆续接到恐吓电子邮件。根据署名和电子邮件地址，发信人应该是越南裔。不过，收到恐吓电子邮件的学生也表示，他们隔天收到另一封电子邮件表示道歉，发信人自称是住在法国的15岁男性，电子邮件不幸遭弟弟盗用。 尽管如此，哈佛大学仍认真对待这起疑为恶作剧的恐吓事件，加派警察巡逻和调查发信人，教职员和学生团体也为收到邮件的人提供精神辅导。 根据美国媒体取得的电子邮件副本，邮件中写道："单眼皮们，我将杀死你们每一个人，我保证。"收信者主要是拥有亚洲姓氏的女性。 亚洲文化研讨会延迟举行 多个亚洲文化团体原订4日在哈佛校园内举行一场有关亚洲文化的讨论会，但因发生了电子邮件恐吓事件，主办方决定把讨论会延迟一个星期。 学生们表示，恐吓电子邮件署名"斯蒂芬妮•阮，但电子邮件发信人栏上的名字是"爱德华多•阮"。一些学生说，他们在数小时后收到内容相同的第二封电子邮件，但发信人这次换了一个人，回邮地址显示此人名为"丁辉。 一名女学生称，她自2013年8月以来就一直收到自称"丁辉"的人的社交网站信息和电子邮件。"都是些奇怪荒谬的电子邮件，我当时没有当一回事。" 另一些接到恐吓电子邮件的学生说，"丁辉"曾通过电子邮件、社交网站"脸谱"和职业社交网站Linkedln同他们联系。 警方发言人卡塔拉诺4日表示，警方会继续"非常认真看待这些电子邮件"，并已加派制服和便衣警察巡逻。当局也同其他执法单位合作展开调查。