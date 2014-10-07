控制全球气候 降低地球温度

到目前为止，人类的减排并不成功，也没有再签署一个非常具有约束力的环保协定，那么何不把目光重新投向科学技术，以期未来环境会有一个根本的改善？

在外太空设立一面巨大的镜子，把阳光反射出去，让地球冷却；往大洋里派出一艘船，种植海藻，让它们吸收大气中的二氧化碳。这些都仅仅是想象吗？

"绝对不是，"苏黎世联邦理工大学环境物理学教授Nicolas Gruber说："在太空设立一面镜子的办法是可行的，当然，这很昂贵。让大洋变得肥沃可养殖，现在也有尝试的，只不过效果不显著，"他对瑞士资讯swissinfo.ch说。

禁忌观点

以上这两种方法都属于地球工程学(Geo-Engineering，或Klima-Engineering)的范畴，是指人类要对地球气候产生有意识地影响。与人工降雨或人工防雹不同，这类方法会对整个星球产生长期作用。

"在国际气候谈判过程中，还未涉及到地球工程学。对政界来说，这是一种禁忌，不过很快就要被打破了，"苏黎世气候问题专家咨询办公室Perspectives(英)的Matthias Honegger断言。

他作为专家在8月底参加了柏林的地球工程学国际会议(英)，并强调"国家首脑要意识到，如今再想把地球升温控制在2度以内，仅靠在国内贯彻一些政策措施，已经太晚了。可能还要在地球工程学上想办法"。

如今，大气中的二氧化碳浓度在不断增加，世界气象组织最新的温室气体报告(英) 甚至指出，其值已经再破纪录。可面对这种局面，世界各国并未采取有效措施。

"全世界在对抗全球气候变暖方面所取得的进展非常缓慢，"位于奥斯陆的国际气候及环境研究中心这样断言："现在，至少对挪威研究者来说，他们并没有看到具有约束力的国际环境协约有望出台，全世界在这方面的情况甚至退到了15年前，还不如当初签订京都议定书的时候"。

在9月23日于纽约举办的气候变化首脑会议上，瑞士能源部长多丽丝•洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)也强调："全球为对抗环境问题所采取的措施，太少了"。

阻挡太阳光

地球工程学对气候的干预大概分两类：一类是在大气中减少二氧化碳含量(CDR)，还有就是减少太阳对地球的阳光照射(SRM)。

第一种方法是要人工制造一种环境系统，其目的是增加地球上的生物质(如植物和土壤)，以及海洋对二氧化碳的吸收。可以在海洋中撒一些硫酸铁，促进例如海藻的生长，然后通过光合作用对二氧化碳产生影响。还有一些更富有创新精神的解决办法，例如使用"吸尘器"，也就是将空气中的二氧化碳过滤出来，瑞士已就此进行了多项研究。

第二种被称作SRM的技术是指，在太空设立相应的装置，以增加地球表面、云层或大气层的反射能力。"如果沥青的颜色是浅色的，而不是深色，那么可能会降低一座城市的温度，当热浪来临时，就会避免上百人的死亡。但这样的效果是否可以大规模的复制，目前还是一个问题，"Matthias Honegger说。

而通过飞机、宇宙飞船或空气静力气球对同温层中气溶胶粒子的效应进行研究，则是SRM技术中最有前途的一部分。"这样我们就可以分析出火山爆发造成的影响，"苏黎世联邦理工学院大气及气候研究所教授Reto Knutti说。

"很多人都知道，火山爆发，例如皮纳图博火山爆发后，气温会降低"。1991年这座菲律宾火山喷出的灰尘令地球的温度在2年内降低了半度。

如今地球工程学的研究项目大多集中在小范围内的实验测试中，"也会提出一些重要问题，"Reto Knutti说："例如哪些是附带影响？哪些又会牵扯进政治或民族问题"。

许多不确定因素

当然，人为改变大气环境总会带来很多始料不及的变动，特别是对水循环和降雨会带来很大影响，Reto Knutti说。他在苏高工的同事Ulrike Lohmann解释到："气溶胶粒子在大气中会使得地球表面的日照减少，因此会影响地球上的气候平衡。这可能会带来全球范围内的降雨减少，就像皮纳图博火山爆发后那样"。

地球工程学将彻底改变我们人类和自然的关系，也会加深各国间的误解，《Fixing the Sky》(凝固天空)一书的作者、科学技术历史学家James Fleming这样认为，该书记载了人类数次妄想控制天气的企图。"斯堪的纳维亚人可能突然会说，是英国人，他们把我们的天气搞坏了，反之亦然。今后类似的争论埋怨肯定不少，"他在接受绿色和平的采访(德)时谈到。

还有，如果出于政治、经济或技术原因，一项地球工程学的项目在20或30年后，突然停止了，又会带来什么后果？"我们可能要面对在一年内地球突然增温1-2°C，"Reto Knutti回答说，这比现在突然有自然灾害发生导致的增温快多了。

而且，执着于地球工程学对气候的人工改造，可能会混淆人们的视线，让人们将目光从"减少有害物质排放"这一根本问题上转开，舍本逐末。这也会威胁到国际谈判，损害环境组织的信誉。地球工程学没有涉及到问题的本质，而只是试图改变现象，环保组织强调说。

深入讨论

大部分科学家对地球工程学持怀疑，至少也是谨慎的态度。德国波茨坦可持续发展研究所所长Mark Lawrence在柏林的会议上提醒说："没有任何一项地球工程学的项目可以迅速地、毫无障碍地进行"，必须就地球工程学的潜力、极限和效果进行深入讨论，Matthias Honegger强调。在讨论过程中，也要考虑到公众的意见。

文章来源： 瑞士中文网