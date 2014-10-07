俄媒：卢布遭遇前所未有压力 俄央行尚未出手干预

哈通社阿斯塔纳10月7日电，据《透视俄罗斯》网站报道，卢布兑美元汇率创历史新低，但俄罗斯央行并未实施大规模汇率干预或出售美元等措施稳定汇率。尽管卢布汇率下跌对俄出口商有利，但却严重损害了国内市场企业的利益。

9月30日卢布兑美元汇率创历史新低。然而，尽管本国货币正在遭受前所未有的压力，俄罗斯央行仍未采取抛售美元的举措。此前在此情况下监管机构曾实行干预政策以稳定汇率。俄罗斯商业日报《新闻报》消息人士提供的数据显示，俄罗斯央行本可以在市场上抛售"数千万美元"，然而正如《俄罗斯商业咨询日报》消息人士所指出的那样，监管机构完全未参与此类交易。俄罗斯国民经济与公共管理学院应用经济研究所结构研究中心研究员米哈伊尔•赫罗莫夫（Mikhail Khromov）表示："央行干预汇率方面数据的公布会有所延迟，因为交易为次日结算，但即便央行有所干预，也是微乎其微的，不会超过推动卢布汇率波动极限所必需的3.5亿美元。"据他介绍，相比之下，今年3月克里米亚局势紧张时，俄罗斯央行一日内干预资金就高达110亿美元。这位专家指出，这是对俄罗斯政府公布的卢布转为浮动汇率制的初次检验。

央行并未出手

俄罗斯Finam投资控股公司分析师安东•索罗科（Anton Soroko）提供的数据显示，最近几次为支持卢布汇率而进行的交易发生在今年5月初，此后俄罗斯央行不得不抛售卢布，但时间不长。这位专家说："近几个月来卢布汇率下跌趋势持续的时间与年初大体相当，但央行暂未出手干预。我不认为会达到今年3月那样的干预程度。"市场参与者指出，卢布所遭受的打击创下今年春季以来的纪录。彭博社曾报道说，俄罗斯计划实行跨境资本流动管制，但俄罗斯央行随后否认了这一消息。俄UFS IC公司分析师阿列克谢•科兹洛夫（Alexey Kozlov）表示："目前谈卢布所遭受的打击已经消除还为时尚早。"据他介绍，市场参与者很清楚，持续下跌的油价也会对卢布造成压力，这一点也会推动其看贬卢布。这位专家指出："近年来俄罗斯经济呈疲软态势，卢布汇率本身也不稳定，俄罗斯央行被迫收紧货币信贷政策，这些因素都不利于俄罗斯吸引投资，这也就意味着助长了资金的外流。"

对经济的影响

卢布汇率下跌对许多俄罗斯企业极为有利，但本国货币贬值使出俄口商获益匪浅。全球最大的铝业企业"俄罗斯铝业公司"新闻处人士在接受透视俄罗斯网站采访时介绍说，公司因卢布贬值上调了财务业绩预测。因上半年铝价上涨俄铝公司第二季度利润首次超过全年利润。公司希望第三和第四季度同样会盈利。

俄罗斯最大的钢铁联合企业马格尼托哥尔斯克钢铁厂则主要立足于国内市场（国内市场占其出货总量的82.2%），但卢布贬值对该企业同样有利。马格尼托哥尔斯克钢铁联合企业总裁在接受透视俄罗斯网站采访时介绍说："马格尼托哥尔斯克钢铁联合企业只有50%的支出以卢布计价，因此在卢布兑美元贬值的情况下以美元计价的卢布开支便相应减少。"按照该公司的计算，如果卢布贬值2.5%，则企业的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）将会增加0.9%，如果卢布贬值达到15%，则税息折旧及摊销前利润（EBITDA）就会增长4.9%。

对于完全面向国内市场的俄罗斯企业来说卢布贬值的影响就不那么简单了。俄罗斯畜牧业龙头企业之一的切尔基佐沃集团发言人亚历山大•科斯季科夫（Alexandr Kostikov）接受透视俄罗斯网站采访时表示："进口商品价格会上涨，因此消费者会更倾向于购买国产商品。我们公司在卢布区内，没有外币贷款，因此卢布贬值对我们没有太大影响。"但他承认也有负面影响，比如兽药等部分原材料需在国外采购。

然而，金融分析师的评估则更为谨慎。安东•索罗科表示："暂时还很难说央行推行卢布浮动汇率制的新举措是否取得了巨大成功，因为卢布汇率的波动仍然比较大，本国货币购买力年降幅也很大。"他说，要等到对卢布的政治压力减弱时其汇率的波动才会更加平稳和可预测。米哈伊尔•赫罗莫夫指出："理论上央行有出手干预以减轻卢布压力的可能，但其在什么情况下会出手尚不得而知。"