中国洛阳"失联"副市长"已被警方控制"

哈通社阿斯塔纳10月7日电，据BBC报道，两个月前失踪的河南省洛阳市副市长郭宜品已在长沙被洛阳警方控制，现已被移交到郑州市检察院。目前，洛阳警方还没有发布正式消息。

新华社报道称，星期一（10月6日）下午，河南警方在湖南省长沙市芙蓉区一处出租房内将郭宜品抓获。 8月5日，洛阳市副市长郭宜品于与当地房产商俞国强及俞的司机张振强同时失联，洛阳市委宣传部证实"失联"情况属实，并称公安部门成立了"8•5专案指挥部"，调查此事。 9月18日，俞国强和张振强现身，俞国强系投案自首。 《新京报》此前报道称，消息人士透露，自首的俞国强向警方交代，郭宜品与张、俞三人失联之后，原定前往海南开发房地产，"后因关系不到位停留在长沙"。 《新京报》引述俞国强向警方交代的话说，郭宜品使用假身份证在长沙别处租房，直至10月6日在租住房屋内被警方抓获。 涉嫌行贿受贿 《新京报》披露说，从消息人士处获悉，郭宜品涉嫌受贿500万。川县立奇置业有限公司法人代表张金元为感谢时任伊川县县委书记的郭宜品在该公司投资的伊川县政府办公楼和住宅小区项目上的关照，向其行贿。 2010年，伊川县发生矿难，致44人死亡、4人失踪。郭宜品时任伊川县县委书记，事故后受到党内严重警告处分。 财经网报道引述知情人的话说，当时县长和书记一概免职的消息已沸沸扬扬，但郭宜品通过关系联系了某高官之子，涉嫌送上千万元以保住乌纱。 网上资料显示，郭宜品曾在洛宁县任职17年。1998年郭调职栾川县，2007年调任伊川县委副书记，随后担任伊川县县长、县委书记。今年2月，52岁的郭宜品升任洛阳市副市长。 《南方周末》报道说，郭宜品在伊川任职的七年间，伊川县大拆大建，带来强拆强征，引发大量上访。郭宜品曾在当地成立"训诫教育中心"关押上访人员。