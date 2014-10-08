外媒:蒙古前总统逃至韩国 被指腐败侵吞国有资产

哈通社阿斯塔纳10月7日电,据韩国媒体报道，韩国政府相关人士表示，现年56岁的蒙古前总统那木巴尔•恩赫巴亚尔(Nambaryn Enkhbayar)最近逃往韩国。据推测恩赫巴亚尔之所以潜逃很可能与他涉嫌在任期内的腐败行为有关。

韩国中央日报6日报道称，外国前任和现任国家元首逃往韩国还是第一次。恩赫巴亚尔曾于2005至2009年担任蒙古总统，他在苏联玛克西姆•高尔基(Maxim Gorky)文学大学和英国利兹大学(Leeds)修学后，在20世纪八九十年代成为诗人兼翻译家。1992年，恩赫巴亚尔当选蒙古国会议员，进入政界担任文化部部长(1992至1996年)。此后相继担任人民革命党(MPRP)总裁、总理(2000至2004年)和国会议长(2004至2005年)。2005年5月，恩赫巴亚尔作为当时在野党人民革命党候选人当选蒙古第三届总统，他是首位同时兼任蒙古三大要职-总统、总理和国会议长的人物。 不过，在2009年大选中，他接连失败。蒙古反腐败搜查局(IAAC)于2012年4月将其逮捕。因为他涉嫌将作为国有资产的工厂和宾馆非法归为家属所有。当时，恩赫巴亚尔表示"这不是我一个人的问题，而是整个蒙古政治界的惯例"，自称遭到政治镇压。当年，他曾想参加国会议员选举，但因为法院的调查被选举管理委员会拒绝其当候补。在拘留期间，他进行了绝食抗议，跟他颇有交情的联合国秘书长潘基文给蒙古总统打电话陈诉要进行妥善处理。 被提交审判的恩赫巴亚尔在终审判决中以涉嫌滥用职权被判处两年零六个月的有期徒刑。此后在收押期间大部分时间都在专门救治政府高官的第二综合医院度过，去年8月因健康原因而被赦免总统。 报道指出，恩赫巴亚尔此后主要停留在韩国治病和进行对外活动，最近他和家属取得了韩国国籍。他在担任总统时与韩国保持了非常友好关系。他曾访问了几次韩国，向时任总统的卢武铉和李明博总统提议矿产开发等联合项目。他是虔诚的佛教信徒，2006年在韩国获得了"万海"大奖(传教方面)。2007年还获得了西庵孝行奖。 其逃亡韩国事实于上月首次在蒙古被当地媒体报道。但蒙古人民革命党秘书长否认了此事，因此在蒙古内并未成为议论焦点。恩赫巴亚尔现在还是人民革命党总裁，因此他获得韩国国籍，在蒙古会成为敏感问题。当时当地媒体认为蒙古可能会重新对恩赫巴亚尔涉嫌非法占有国家不动产起诉，这也成为他逃亡的原因。韩国政府相关负责人则表示："恩赫巴亚尔现在是被赦免的状态，因此取得韩国国籍在两国间没有法律问题。"