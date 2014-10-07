哈萨克排球美女萨比娜：让我们为“波拉特”未能如愿而鼓掌

哈通社阿斯塔纳10月7日电，走红网络的哈萨克排球美女萨比娜•阿勒腾别科娃日前在自己的Instagram 官方主页上发表了对"波拉特"的谴责，并指出，"波拉特"对哈萨克斯坦的诋毁不能如愿。

萨比娜写道：让我们为"波拉特"不能如愿鼓掌。你多次评论我们国家（不是善意的），你甚至都不知道我的祖国有多么美丽。你不会如愿的，永远也不会达到诋毁我的祖国和我的民族的目的。你的时代已经过去，你只能眼巴巴的望着我的国家和民族蒸蒸日上，征服一个又一个高峰。再见"波拉特"！

萨比娜的这条博文发出去后，仅15分钟内就获2529个"赞"。

"波拉特"是2006年上映的电影《波拉特：为建设伟大祖国哈萨克斯坦而学习美国文化》的主角，影片中他是一名哈萨克斯坦记者，与另一个哈萨克斯坦制片人“阿扎马特”一同前往美国考察。影片中有众多诋毁哈萨克斯坦的剧情。该影片和主演“波拉特”的英国犹太演员沙查•巴隆•科恩受到了哈萨克斯坦国民的强烈谴责。影片中的"哈萨克斯坦"其实是在罗马尼亚的一个小村庄拍摄的，片中并没有使用哈萨克语，片中哈萨克语对白其实是罗马尼亚语。（编译：吴然）