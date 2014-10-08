外媒：中国改变投资方向大举向欧洲国家投资

中国改变投资方向和结构，大举向欧洲投资哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道,在欧洲经历金融危机，许多投资者撤资欧洲之际，中国却从2010年开始，向欧洲大笔投资。

英国《金融时报》周二（7日）撰文说，中国在2010年在欧盟国家的直接投资为61亿欧元，但到了2012年底就增长了四倍，达到近270亿欧元。

而据分析人士预测，在未来的10年中国对欧洲的直接投资还会稳步上升，尤其在企业的兼并和收购方面。 国际研究咨询机构荣鼎集团的专家表示，这其中的部分原因是受金融危机影响，欧洲财产便宜； 而另一方面，中国的外国投资结构方面也在发生变化，从原来的在非洲的发展中国家寻找自然资源转移到获取发达国家的品牌和技术。 《金融时报》的文章说，中国自从1999年就开始开拓海外新市场并提高中国的经济能力。 当然，中国在欧洲市场的投资也不是一帆风顺的。它所遇到的最大障碍包括文化差异、当地劳工法、人力资源成本、移民等问题。 同时，许多欧洲国家也不愿意把顶尖技术出售给中国。 此外，近年来中国海外投资的特点是，私营企业开始扮演越来越重要的角色。 根据德国银行的数据，以前，中国的海外投资主要是来自中国的国企，但在2011到2013年之间，中国私企在欧洲大陆的投资从之前三年的4%上升到30%。 从国家来看，在2014年意大利是中国投资最多的国家；其次，中国在葡萄牙的投资在2011年到2014年有大幅的增长。 同时，中国在英国以及西班牙的投资活动也呈上升趋势。 分析人士说，尽管中国在欧洲的投资会受到一些阻力，但其总趋势将会稳步增长，但不会有重大突破。 据专家估计，到2017年，中国的海外投资将超过2000亿美元，而其中一大部分将投向欧洲。 97%在欧洲投资的中国公司表示， 他们在未来还将增加在欧洲的投资。 尽管如此，中国目前所接受的外国直接投资还是大于它在海外的直接投资。