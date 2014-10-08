各国领导人在普京生日当天纷纷致电表示祝贺

哈通社阿斯塔纳10月8日电，据俄新网7日消息，克里姆林宫新闻局7日表示，俄罗斯总统普京周二迎来62岁生日，并同表示祝贺的多国领导人举行了电话会谈。

昨日俄总统新闻秘书佩斯科夫称，普京周二休假一天，在远离居民点的西伯利亚原始森林迎接自己生日。周三他将在西伯利亚主持召开俄罗斯国务委员会主席团会议，讨论国际公路网发展问题。 新闻局称，"除书面贺电外，还举行了一系列电话会谈，其中包括同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、阿塞拜疆总统阿利耶夫、日本首相安培晋三、亚美尼亚总统萨尔基相、意大利前总理贝卢斯科尼"。 新闻局还表示，电话会谈期间提及了"国际日程迫切问题和双边关系问题"。 随后，日本外交部表示，在通话中双方商定为在11月于北京召开的亚太经合组织峰会期间举行会晤采取措施。俄总统早前收到访问日本的邀请，但因莫斯科同西方和日本关系的恶化，具体访问日期目前还未商定。 向俄罗斯总统表示祝贺的还有摩尔多瓦总统蒂莫夫蒂，他强调，摩尔多瓦"高度重视发展扩大同俄罗斯的友谊和合作关系"，并表示希望加强双边对话，将对话提升至高质量水平。 别具一格地向俄总统普京致以祝贺的是车臣共和国的居民，他们在俄总统生日当天在格罗兹尼举行了游行，据官方数据，近10万人参加游行。 最感动人礼物排行中有望绝对获胜的可能是俄著名动物学家、电视主持人、世界野生动物基金会（WWF）俄罗斯分部创办人之一尼古拉•德罗兹多夫的礼物，他向俄总统普京赠送长毛绒阿穆尔虎，感谢他为保护远东野生自然界猎食性动物而做出的努力。 世界野生动物基金俄罗斯分部从9月28日俄庆祝"老虎日"起举行"把老虎带回家"活动。每位向保护老虎项目捐赠1700卢布以上的人，作为感谢可获得一只毛绒小老虎、个人证书、冰箱贴及有关阿穆尔虎的信息宣传册。