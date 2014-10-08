俄媒：俄中本币结算量激增 俄罗斯金融界看好人民币前景

哈通社阿斯塔纳10月8日电，《透视俄罗斯》网站8日刊登一篇题为"俄中本币结算量激增 俄金融界看好人民币前景"的文章，以下为全文：

西方反俄制裁令俄中两国对用本国货币直接结算的兴趣大增。莫斯科证交所9月份交易额足可以证实这一点。与8月份相比卢布兑人民币交易额环比增长了60%，达到创纪录的70亿元人民币，相比之下去年全年交易额仅为370亿元人民币。事实上去年交易额是2012年的3.5倍，其增长也给人留下了深刻印象。莫斯科证交所9月人民币日均交易额约为3.31亿元人民币，也创下了绝对历史纪录，单日最高交易额纪录则为9月29日的8.34亿元人民币。

交易所和银行为两国货币交易创造有利条件

莫斯科证交所人士认为俄罗斯金融界对人民币兴趣大增的原因在于客户需求的增长以及去年实行的人民币兑卢布交易的一些创新，包括以部分预存入资产取代资产完全担保、将人民币纳入可作为担保货币的清单、引入了第二日结算工具和6个月到期的货币互换合约以及延长交易时段等。

莫斯科证交所货币市场董事经理伊戈尔•马里奇（Igor Marich）指出："我们的这些努力加上客户对使用人民币与中方企业结算越来越浓厚的兴趣都促使人民币在莫斯科证交所外汇市场中上了一个新的台阶。"俄罗斯银行（俄罗斯国家央行--编者注）新闻处人士对透视俄罗斯网站记者证实，近期俄中两国企业用本国货币交易的份额呈现大幅上涨。俄罗斯银行人士指出："俄罗斯各商业银行已制定出在外贸合同中使用卢布与人民币结算的机制，俄中两国交易所也启动了人民币兑卢布的外汇交易。"

"缓慢但精确"

俄罗斯FOC咨询公司总经理维塔利•捷尔别杰涅夫（Vitaliy Derbedenev）认为，（两国本币）交易额不会止步于目前所取得的业绩。他说，俄中两国用本国货币直接结算的交易份额目前约为15%，但这一比例还在稳步增长，以欧元和美元结算的交易份额则在下降。此外，他还强调说，俄罗斯企业从亚洲筹集资金的活跃度的增加也将扩大对直接兑换业务的需求。俄罗斯银行前副总裁、现任俄罗斯国民经济与公共管理学院基金市场与金融工程教研组主任的康斯坦丁•科里先科（Konstantin Korischenko）指出，对人民币兴趣大增的原因很可能在于因从欧洲和美国再融资贷款受限而寻找可替代的融资渠道。但他认为，向卢布兑人民币直接结算的转变过程进展过于缓慢。开立账户以及与中国外汇管理系统有关的组织人民币金融资产投入的复杂性等因素都阻碍了这一进程。他强调说："该进程肯定不会很快。"

"人民币是正确选择"

Alpari公司分析部副主任达利娅•热兰诺娃（Darya Zhelannova）指出，理论上俄中两国完全可以将两国之间近半数的贸易转为以人民币和卢布结算，但为此北京必须放开所谓的"国内"人民币市场，这样就可以使俄罗斯各家银行长期持有由出口商结汇而来的人民币。据这位专家介绍，去年共有100家俄罗斯银行和经纪公司参与了人民币交易，而且不仅限于莫斯科，还包括远东等其他地区。目前莫斯科证交所共有6家金融机构从事人民币兑卢布外汇交易。热兰诺娃指出："俄罗斯各商业银行目前对亚太地区资本市场尚持谨慎态度。该市场容量比欧洲市场小得多，风险却更高，而且尚不熟悉其游戏规则，但俄罗斯金融机构进入亚洲市场的尝试将会越来越活跃。中国与日本、巴西和阿根廷的部分合同已开始以人民币结算，此外还秘鲁和智利也计划被纳入其中。"

AForex融资公司分析部主任阿尔乔姆•杰耶夫（Artem Deev）认为，不排除将会有越来越多的俄罗斯企业转为以人民币结算的可能。他还特别指出，可以使中国与其外国伙伴在合作现代化框架内不断扩大以人民币结算范围的人民币离岸结算的有利条件。杰耶夫提供的数据显示，全球以人民币结算交易的数量仅去年一年就增长了37%，人民币作为储备货币的影响显著提高，大部分亚洲国家以及巴西、奥地利和委内瑞拉等国的黄金外汇储备中都有人民币。他指出："换句话说，考虑到中国财政的稳定有其高达3.95万亿美元的国际储备保障，因此中国是正确的选择。"