外籍哈萨克人时刻关心着祖国的繁荣和安危

哈通社乌拉尔10月8日电，俄罗斯联邦萨拉托夫市伏尔加河流域哈萨克人联合会主席、萨拉托夫国立大学副校长弗拉基米尔•塔什别克夫从网络上读到纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦中部地区吾勒套发表的谈话后感触颇多、深有体会。

塔什别克夫说，纳扎尔巴耶夫总统近期在哈萨克斯坦中部地区吾勒套发表的谈话在国内外哈萨克人当中引起巨大反响，受到广大哈萨克人的衷心拥护。他站在民族伟大复兴的高度，深刻阐释了民族的过去与未来、民族和睦的重要性、国语的发展前景等一系列问题，精辟概括了过去20多年的工作和近期的奋斗目标，鲜明回答了国家在现一阶段走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进的重大问题。谈话主题鲜明、思想深刻，内容丰富，通俗易懂，谈话顺应时代潮流、符合民心。我们完全赞成、衷心拥护这个谈话。 塔什别克夫说："纳扎尔巴耶夫总统每年都会根据实际，适时提出切实可行的一些具体的奋斗目标，激励哈萨克斯坦人民奋勇前进。当前哈萨克斯坦繁荣昌盛，经济腾飞，民生提升，全世界的哈萨克人无不为此感到欢欣鼓舞和无比自豪。" 塔什别克夫说，俄罗斯联邦萨拉托夫市与西哈萨克斯坦州是近邻，两地关系非常密切，共有8万多哈萨克人生活在萨拉托夫市，人口虽只占3%，但人口仅次于俄罗斯族，排位第二。生活在这里的哈萨克人对保留本民族语言、文化及风俗习惯有着强烈的愿望，我们非常重视欢度纳吾热孜节等哈萨克民族的传统节日，我们目前面临的最紧迫的问题就是语言问题。因为没有语言环境，现在能够熟练使用哈萨克语的人已经所剩无几。 塔什别克夫说，为使生活在外国的哈萨克人能够不忘记自己的母语，哈萨克斯坦政府应采取相应的措施，例如，针对外籍哈萨克人编辑出版一些哈萨克语知识方面的书籍，同时在有条件的情况下，政府可派相关人员前往哈萨克人聚集区域开设语言、文化、历史知识培训班。当然，世界哈萨克人联合会在这方面做了许多有益的工作，西哈州政府也对伏尔加河流域哈萨克人联合会举办的许多活动给予了大力支持。对外籍哈萨克人来说，出路只有两条：要么移民哈萨克斯坦，回归哈萨克社会；要么继续生活在现居住国，为传承和弘扬哈萨克文化做贡献。全球许多国家有哈萨克人，其中中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦相对较多，政府应时刻关心着世界各地的哈萨克人。 "不管生活在何地，我们和祖国血肉相连，我们祝愿祖国更加美好。我的祖父母曾生活在西哈州加尼别克县。上世纪20年代父母亲担心遭受政治迫害携子女来到了萨拉托夫市，其实我的真实名字叫裴左拉，后来变成了弗拉基米尔•亚利桑德诺维奇，但我不会忘记自己是哈萨克族，我以自己是哈萨克人为荣，我们为独立的哈萨克斯坦取得的成就而骄傲，我们支持哈萨克斯坦与俄罗斯日益紧密的各领域关系，支持纳扎尔巴耶夫总统采取的平衡多元的外交政策" 塔什别克夫说道。（编译：林海）