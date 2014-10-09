外媒：金正恩虽有小恙仍掌控大局

哈通社阿斯塔纳10月9日电，BBC中文网8日刊登一篇题为“金正恩虽有小恙仍掌控大局”的文章，以下为文章全文：

中国的朝鲜问题观察人士表示，虽然金正恩缺席纪念其父的报告大会，表明他可能的确身体不适，但仍掌控朝鲜内政外交大局。

据朝中社报道，平壤10月7日举行中央报告大会，"庆祝朝鲜已故领导人金正日就任朝鲜劳动党总书记17周年"。朝鲜最高领导人金正恩缺席大会。消息立即再次引起外界的关注和猜测。 上海社会科学院国际关系研究所所长刘鸣接受BBC中文网的电话采访时表示，没有迹象显示金正恩患上大病并引起朝鲜内外政策有变，相反他似乎仍掌控大局。 朝鲜其它党政军领导人出席了7日的报告大会，包括金永南、朴奉珠、黄炳誓等。朝鲜劳动党中央政治局委员、中央书记金己男在做报告时，除了高度赞扬金正日"对朝鲜党和革命发展具有重大意义"外，强调朝鲜军民"要跟随金正恩的领导，弘扬朝鲜尊严和威仪"。 外界注意到朝鲜领导人金正恩自9月3日以来一直没有在公开场合露面，包括缺席一些重要的公开活动。朝鲜电视台先前播出的金正恩视察画面中，他走路一瘸一拐。晚些时候，朝方间接表示他"身体不适"。 "伤筋动骨一百天" 韩国媒体之后报道说，金正恩脚踝骨骨裂，接受了手术治疗。 刘鸣引述中国古话所谓"伤筋动骨一百天"判断认为，金正恩似乎在动了手术后疗养阶段。 刘鸣指出，第一，如果一国领导人出现变故，军队会有大规模调动，特别是首都卫戍部队。但国际卫星图像没有显示这种情况。第二是38线附近也没有出现一级警戒，否则韩国情报部会发现，舆论也会有反映。 他说，第三是其他领导人也暂时不会露面，但朝鲜其他数位领导人却都参加了7日的纪念金正日大会。前两天朝鲜三位最高级别官员黄炳誓、崔龙海、金养健都一起到韩国访问。 刘鸣认为，由此可见，朝鲜政局并无变化。 金正恩患病和对华关系 英国媒体有评论认为，金正恩脚踝骨骨裂给了中国一个涉足朝鲜事务的机会，中国应该阻止朝鲜扩充军备。 但刘鸣不同意这一分析，认为看不出中国目前有什么机会。 刘鸣说，从金正恩执政3年来的情况看他对朝鲜国内控制非常严密，去年还清洗了张成泽，解职李英浩，调职崔龙海，所有这一切都是他一人掌控。中国也没有途径去介入朝鲜政治，金正恩也不允许中国介入。 而朝鲜外长副总理最近出访发动和平攻势也没有和中国事先磋商会谈。 核武器和和平攻势 关于国际关注的朝鲜开发核武的最新动作，刘鸣认为，朝鲜外长到联合国、访问伊朗、俄罗斯，朝鲜副总理访问欧洲四国，朝鲜高官乘亚运会闭幕访问韩国，均是希望打破朝鲜比较孤立的外交局面，改善对外关系，包括朝日关系。 他认为，从朝鲜的外交频频动作和讲话看，朝鲜今年内不太可能有新的核动作。 就朝鲜在联合国召开人权问题说明会一举，刘鸣说，联合国就人权问题对朝鲜压得比较紧。朝鲜在这方面也采取一些外交行动，希望对抗美韩等国际人权压力。