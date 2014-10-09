维珍集团太空旅游"快将"实现

哈通社阿斯塔纳10月9日电，据BBC消息，英国维珍银河公司行政总裁乔治•怀特霍兹说"太空船二号"应该可以在几个月内进行次轨道太空飞行。

维珍"太空船一号"在十年前首创私人资助太空航程后，人们对太空旅游充满憧憬，当时维珍集团老板布兰森曾说在2007年可启动商业太空旅游。 2007年转眼过去，现在怀特霍兹说他的载客飞船有望在2014年底进行第一次太空旅程。

混合火箭推进器 "太空船一号"在2004年的一个星期内，两次飞越地球大气层。怀特霍兹承认这些年来他们面对的困难是事前想不到的。 "我们所做的每件事都是前所未闻的，无论是技术方面还是看来很普遍的保险。我们找来一些聪明人，请他们作出尝试。" 技术方面的一个最大挑战是把飞船推上太空的混合燃料火箭推进器。 维珍集团一直试验两种固态燃料，希望找出哪一种更适合在有液态氧化物环境下燃烧。最近该集团决定使用聚酰胺类塑料，本周进行最后一次试验后便符合使用资格。 一切顺利的话，维珍将恢复"太空船二号"飞行试验。

飞越卡门线 "太空船二号"在今年一月飞到地球上空21公里后暂停了试验。 要进入太空，飞船必须飞越所谓的"卡门线"，即海拔100公里之处，通常被视为地球大气层与太空的界线。 维珍银河的行政总裁怀特霍兹说，氧化剂燃料库是最大难题，需要长时间试验，他们在中间同时解决了飞船内部、飞船躯壳等其他问题。 制造商Scaled Composites正式付运"太空船二号"后，下一步是维珍银河为飞船向美国联邦航空局申请商业牌照。

感谢未来太空游客 怀特霍兹又感谢买了票的人的耐心等候。 "他们是先锋，他们希望实现太空旅游，他们知道没有他们太空旅游不会成真。" "这些人都是受过良好教育，当中很多了解人类太空旅程的挑战，对我们报以信心。当然，我可以坦白说这些年来有几个人要求退款，但主要原因都是同他们的个人经济环境有关。" 维珍集团表示目前有700人买了票等候太空旅游。怀特霍兹强调他也是未来太空游客之一，他在应征维珍空缺前已为自己和太太买票做太空游客。