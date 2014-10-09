国家经济部部长：哈萨克斯坦推行每周四天工作制为时过早

哈通社阿斯塔纳10月9日电，国家经济部部长多萨耶夫今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，作为一个发展中国家，哈萨克斯坦目前推行每周四天工作制时机尚未成熟。

多萨耶夫说："我个人认为，哈萨克斯坦是发展中的年轻国家，目前推行每周四天工作制还为时过早，因此按照《劳动法》相关规定，我们将继续沿用每周五天、每天8小时的工作制度。这不仅对国家机关有利，对私营公司也是非常合理的。"

据悉，国际劳动组织表示，每周四天工作制比起每周五天的工作制对员工更有利，更能激发员工的积极性，并呼吁推行四天工作制。

对此国际劳动组织提出以下 三个观点：

首先，通过四天工作制，员工健康状况将得到改善。当今社会，长时间在封闭的办公环境工作容易引发心理疲劳等多种疾病。

其次：四天工作制将会创造更多的工作岗位。

再次：多项科研成果显示，缩短工作时间将会提高工作效率。工作效率会随着工作时间延长而降低。另一方面，四天工作制会增强员工幸福感。

最后，减少一天工作量对周围环境的发展会起到积极作用，每周可降低数百万次上班出行。（编译：阜博）