伦敦地铁罢工取消 谈判取得重大进展

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息，伦敦地铁员工原本计划从下周二10月14日9pm开始至10月16日8:59pm进行由铁路、海运和运输工会（RMT）发起的罢工抗议，旨在支持其"Every Job Matters"活动。

与此同时，英国其他地区的政府工作人员也将就工资、工作和裁员等问题进行各类罢工活动。 RMT表示，虽然与伦敦地铁公司的谈判获得了有限的成果，但工会领袖仍然认为目前的结果无法令人满意，只能回到继续罢工的阶段。 RMT的总书记Mick Cash表示，在漫长的谈判过程中，工会的谈判代表已经尽了一切可能来尝试解决影响员工的各个问题，包括工作岗位、薪资、工作环境以及服务安全性。目前强推的裁员计划将会在目前乘客数上升的趋势下在整个系统中减少人员配置，使得紧急情况下疏散人群等安全措施根本无法完成。而减少售票人员和站台人员则会使残疾人和单身女性出行更为不便。最近的调查显示地铁的暴力和性骚扰情况有所恶化。 他还表示，RMT将继续抗争，希望下周的罢工可以迫使伦敦市政府取消裁员计划，和RMT进行严肃和有意义的谈判。目前的裁员仅仅为价值数十亿镑改革计划中的一部分，其中还包括未来推行无人驾驶等。 伦敦地铁认为现在在售票窗口购买车票的人数很少，因此应该将这部分工作人员安排在人流更为集中的大厅位置。