俄媒：应对西方制裁 俄罗斯已找到部分进口替代食品

哈通社阿斯塔纳10月10日电，《透视俄罗斯》网站10日刊登一篇题为"应对西方制裁 俄罗斯已找到部分进口替代食品"的文章，以下为文章全文：

来自塞尔维亚、格鲁吉亚、亚美尼亚和拉美国家的企业已取代遭俄罗斯反制裁的欧洲食品进口商，不过某些种类的食品，如芦笋、梨和奶酪目前尚未实现成功替代。因俄罗斯实施反制裁措施损失最大的国家是波兰、立陶宛和芬兰。

据《俄罗斯商业咨询日报》报道，俄海关总署的调查资料显示，代替遭受俄反制裁的食品进口商进入俄罗斯市场的企业主要来自塞尔维亚、格鲁吉亚、亚美尼亚和拉美国家，它们成了俄禁止从对其实施制裁的国家进口食品的反制裁措施的受益者。俄罗斯今年8月7日公布了一年内禁止进口的食品清单，其中包括来自美国、加拿大、欧盟、挪威和澳大利亚的肉类、鱼类、奶制品、香肠、蔬菜、水果、坚果和其他种类的食品。

俄进口食品的新供货商

俄罗斯UFS IC投资公司首席分析师阿列克谢•科兹洛夫（Aleksey Kozlov）说："（俄罗斯食品进口禁令的）最大受益者是土耳其、亚美尼亚、格鲁吉亚和拉美国家，此外还有俄国内生产商，他们正在积极制定投资政策以及时填补市场空缺。"他认为，总体看来大部分食品很快找到了替代货源，但俄方不得不为此一次性承受采购费用的上涨和售价的相应提高。俄罗斯FINAM投资控股公司分析师安东•索罗科（Anton Soroko）认为，从俄罗斯的反制裁措施中受益的有土耳其、以色列、非洲、中南美国家和新西兰。他说："俄罗斯对欧美食品进口禁令的主要受益者还有俄罗斯本国食品生产商。不过，俄国产食品在数量和花色品种上还无法完全填补进口食品留下的空白。"

据俄罗斯海关总署的资料，来自芬兰和挪威的虹鳟鱼被俄罗斯本国产品取代，澳大利亚的五花牛肉被乌拉圭产品取代。俄罗斯大型食品零售商"OK"公司与土耳其签订了果蔬直接进口合同。海关总署的资料显示，完全未找到替代品的有波兰、希腊、西班牙和荷兰的浆果，比利时和法国的芦笋以及加拿大的冷水虾。俄罗斯畜牧业领域最大企业之一的切尔基佐沃集团（Cherkizovo）发言人亚历山大•科斯季洛夫（Aleksandr Kostikov）对《透视俄罗斯》网站记者说："对我们来说，制裁的影响并不大。从三月起，猪肉就因检疫问题而事实上受到了进口限制并从当月开始涨价。由于是有固定生长周期和循环周期的'鲜活'食品，我们的产品短期内大幅提高销售量根本不可能。"

受损失国家名单

据俄罗斯海关总署的资料，以贸易额计算，八月份从远海外国家进口的食品及食品加工原料与去年同期相比总体下降了7.5%，奶制品下降了57%，猪肉下降了45%，蔬菜和禽肉分别下降了44%和39%。制裁清单中进口量上升的唯一产品是牛肉，八月份同比增长了47%。

据莫斯科国际贸易中心调查，受制裁国家在所有受制裁商品的进口总额中所占比例为37%多一点，其中30%来自欧盟国家，美国所占比例为4%，加拿大为2%，澳大利亚和挪威各为1%。所有国家的潜在损失总额为83亿美元。调查显示，欧盟国家损失69亿美元，其中潜在受损最大的国家是波兰，其贸易逆差可能增加52%。紧随其后的是立陶宛，其对俄出口约占出口总额的4%，贸易逆差可能达到47%（最高38亿美元）。排在受损规模第三位的国家是芬兰，其潜在的贸易平衡恶化程度为12%（最高34亿美元）。与此同时，国际贸易中心的调查认为，损失金额最高的是奶酪和猪肉生产商。