朝鲜劳动党建党日活动不见金正恩身影

哈通社阿斯塔纳10月10日电，据BBC报道，朝鲜党政领导干部星期五（10月10日）到位于平壤市郊的锦绣山太阳宫瞻仰已故领导人金日成和金正日遗容，但报道中的拜谒名单并未包括金正恩，只说金日成和金正日立像前摆放了"金正恩敬献的花篮"。

金正恩自9月3日以来一直消失于公众视线中，是其2011年上台以来最长的一次。国营电视台上月称他抱恙，而早于7月8日，金正恩已在金日成"中央追悼大会"上被拍下瘸脚步行的情景。

韩国统一部发言人林丙哲星期五称，韩国并未掌握有关金正恩健康状况的信息，但韩国仍然认为金正恩大权在握，朝鲜的管治"一切正常"。 韩联社星期五的报道也指出，已故最高领导人金正日过去在建党日不到锦绣山太阳宫拜谒的情况并不鲜见，因此不能断定金正恩是因为健康问题。无法在建党日当天前往拜谒。 BBC驻首尔记者埃文斯指出，由于朝鲜军方并无异动，朝鲜观察人士纷纷否定了朝鲜已发生"宫廷政变"的可能性。此外，官方媒体也继续歌颂金正恩。 BBC记者说，朝鲜官方喉舌上星期六（4日）赞颂金正恩帮助朝鲜运动员在首尔亚运会拿下佳绩，金正恩亲信在首尔与韩方官员会面也被称为是由他在幕后推动。 埃文斯分析说，金正恩也许卧病在床，但权力丝毫无损。