媒体称俄罗斯可能放弃进口中亚天然气

哈通社阿斯塔纳10月10日电，据新华网援引文汇报消息，国际文传电讯社9日报道称，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司打算彻底放弃自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦购买天然气。

国际文传电讯社从俄气公司内部获悉，该公司打算于近期彻底放弃自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦购买天然气，但要做到这一点，首先需要废除相关的政府间协议。目前，这些合约的废止工作正在进行之中。 不过，据俄罗斯《公报》报道，俄气公司天然气与凝析气开采部经理切列潘诺夫在第四届圣彼得堡国际天然气论坛上指出，考虑到2015年的平衡计划，公司暂不打算停止从中亚购买天然气。他还宣布，俄气公司计划在2015年将原有天然气开采量提高至少5%，即约230亿立方米，使总产量达到4860亿立方米。 有分析指出，俄罗斯准备放弃自中亚购买天然气的消息并非空穴来风。今年6月份，中国-中亚天然气管道C线正式进气投产，其设计年输气能力为250亿立方米，这其中土库曼斯坦和乌兹别克斯坦各提供100亿立方米，剩余的50亿立方米来自哈萨克斯坦。此外，中国-中亚天然气管道D线也已开工，其设计年输气能力为300亿立方米。到2020年前，中亚-中国天然气管道4条支线的总运力预计每年可达850亿立方米。 乌兹别克斯坦自2003年5月开始对俄罗斯供气。2012年底俄气公司与乌方签署了2013-2015年购气与运输合同。按照合同，乌2013年对俄出口天然气75亿立方米，2012年为87亿立方米。据俄罗斯媒体消息，乌兹别克斯坦将就因增加对中国供气而减少对俄罗斯的供气进行补偿。目前，乌兹别克斯坦每年的天然气开采量为630亿-650亿立方米，国内需求在500亿立方米左右，考虑到乌兹别克斯坦对中国的供气规模，能够留给俄罗斯的所剩无几。 土库曼斯坦的天然气足够用于出口，但2013年土对俄供气仅75亿立方米，且今年和明年的供气量仍存在问题。几年前，土库曼斯坦所有出口的天然气实际上均由俄气公司购买，这其中包括2008年的470多亿立方米以及2009年计划的510亿立方米。但在2009年金融危机最严重时，俄罗斯放弃了大规模的天然气进口，这导致阿什哈巴德和莫斯科的关系明显变冷。在此背景下，土库曼斯坦开始增加对中国的天然气出口，并计划在2016年前实现对华天然气出口量达到每年400亿立方米。