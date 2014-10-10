联合国纪念"世界反对死刑日"潘基文呼吁暂停执行死刑

哈通社阿斯塔纳 10月10日电，10月10日是第12个"世界反对死刑日"。联合国秘书长潘基文10日为"世界反对死刑日"发表致辞，敦促目前仍然保留死刑的国家暂停执行死刑。

潘基文说，我们必须继续坚定地表明死刑是不公正、不符合基本人权主张的。 我敦促仍在采用死刑的国家的领导人对其进行法律减刑或赦免，并且暂停执行死刑。 潘基文指出，自联大于7年前首次通过暂停执行死刑的决议之后，已经有越来越多的国家认识到，死刑不仅有损于人类尊严，而且并不能比其他惩罚措施更为有效地阻止犯罪。他表示，联合国将继续努力，致力于废除死刑。 联合国主管政治事务的助理秘书长西蒙诺维奇也在纪念活动上发言指出，尽管自1948年《世界人权宣言》通过以来，国际社会在废除死刑方面取得了重大进展，废除死刑的国家从当时的14个增加到目前的160多个，然而，在废除死刑的道路上仍有许多工作有待于完成。 世界反对死刑联盟从2003年起创建"世界反对死刑日"，这一举措随即在世界各地得到具体响应。2007年，欧洲委员会和欧盟正式将10月10日设立为"欧洲反对死刑日"。今年"世界反对死刑日"的主题是关注患有精神疾病的死刑被告。

（编译：阜博 校对：林海）