朝鲜和韩国据报在边界地带交火

哈通社阿斯塔纳10月10日电，据韩联社周五（10日）援引韩国联合参谋本部发布的消息称，朝鲜利用14.5毫米高射机枪朝韩国市民团体散发的对朝传单开火，有数枚子弹落入韩国境内，韩军随后利用K-6机关枪回射40多发。

报道说，截至目前，没有韩方人员在此次事件中伤亡。

在此消息传出之前，韩国脱北者团体--自由朝鲜运动联盟在京畿道坡州市鳌头山统一展望台附近的停车场向朝鲜散发了20万张传单。 据报，他们用10个大型气球向朝鲜散发了传单、1美元纸币、碟片和小册子，气球上还挂有谴责金正恩体制的大型横幅。 朝鲜对韩机构--祖国和平统一委员会周四曾表示，韩国政府若允许民间团体散发对朝传单，或是对这种行为给予默认的话，韩朝关系将重新陷入无法挽回的局面，而这一切的责任全在韩方。 之前两国曾经在海上边界交过火，但是在陆地的交火却非常罕见。 早些时候，朝鲜举行劳动党建党69周年的纪念活动，但是朝鲜领导人金正恩并未出席。 金金正恩自9月3日以来一直消失于公众视线中，是其2011年上台以来最长的一次。 国营电视台上月称他抱恙，韩国统一部发言人林丙哲星期五称，韩国并未掌握有关金正恩健康状况的信息。