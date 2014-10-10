欧亚经济共同体首脑会议通过解散组织的文件

哈通社阿斯塔纳10月10日电，欧亚经济共同体国家首脑会议今日在白俄罗斯首都明斯克召开。期间与会各国领导人签署了关于解散欧亚经济共同体的文件。根据该文件，欧亚经济共同体将于2015年1月1日起正式停止活动，其功能将由欧亚经济联盟代替。

纳扎尔巴耶夫总统在会上表示，此前欧亚经济共同体所签署的151份协议里有87份依然有效。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，欧亚经济共同体作为欧亚经济联盟的基础，已经完成了自己的使命。

俄罗斯总统普京称，欧亚经济共同体保证了欧亚一体化的向前发展。"其最重要的使命已经完成"。

纳扎尔巴耶夫总统强调，虽然欧亚经济共同体停止活动，但欧亚经济联盟的"大门是敞开的"。目前吉尔吉斯斯坦"事实上已经快要加入欧亚经济联盟"。"我们希望明年1月1日之前，吉尔吉斯斯坦可以加入"。

2000年10月10日哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦及塔吉克斯坦五国总统在阿斯塔纳签署关于成立欧亚经济共同体的协议，以便为深化共同体成员国在经贸、社会人文以及法律领域的合作创造必要条件。组织于2001年5月30日开始运行。2006年乌兹别克斯坦加入该组织，随后于2008年申请停止在该组织的成员国资格，但未正式退出欧亚经济共同体。目前该组织除了俄、白、哈、吉、塔5个正式成员国外，另有亚美尼亚、乌克兰、摩尔多瓦三个观察员。

欧亚经济委员会最高理事会首脑级会议也于今日在明斯克召开。会议上，亚美尼亚总统萨尔基相与哈俄白三国总统一同签署了关于亚美尼亚加入《欧亚经济联盟条约》的文件。 《欧亚经济联盟条约》于今年5月29日由哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国总统签署。根据条约，欧亚经济联盟将于明年1月1日正式启动，并于2025年前实现商品、服务、资本和劳动力自由流动。欧亚经济联盟总部、法院以及金融监管机构将分别设在莫斯科、明斯克和阿拉木图。

目前俄罗斯与白俄罗斯两国总统已经先后批准了《欧亚经济联盟条约》。纳扎尔巴耶夫10日在会议上宣布，哈萨克斯坦已完成批准《欧亚经济联盟条约》的工作。（编译：吴然）