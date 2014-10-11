中国山东招远“麦当劳杀人案”宣判 两人获死刑

哈通社阿斯塔纳10月11日电，据BBC中文网报道，根据山东烟台市中级人民法院官方微博消息，山东招远"麦当劳杀人案"星期六（10月11日）一审公开宣判，两名犯罪嫌疑人获死刑。

烟台市中级人民法院一审宣判，张帆、张立冬获死刑。吕迎春被判无期徒刑，张航、张巧联分别被判处有期徒刑十年和七年。被告人吕迎春表示服判，不上诉，其他被告人当庭没有明确表示是否上诉。

2014年5月28日，六名全能神教徒在山东招远一家麦当劳餐厅为发展新成员向就餐者吴某索要电话号码，被拒绝后将其殴打致死，引发全国震惊。

8月21日，该案在烟台中院公开开庭审理。面对指控，张帆、张立冬、吕迎春3人拒不认罪，称其为正当防卫。张航、张巧联表示悔罪。

中国媒体报道，被害人的舅舅吕学义曾经找了很多的目击证人，都无人愿意作证，最终放弃。

根据此前报道，死者家属称将索赔400万元。但在21日上午的庭审中，受害人家属代理律师向法庭提出撤回对张立冬等犯罪嫌疑人的民事诉讼。

主动将刑事附带民事诉讼撤销是被害人家属共同做出的决定，希望不给犯罪嫌疑人任何减刑的机会。

中国网报道引述中央民族大学法学院教授田小穹的分析说，被告人张帆、张立冬、吕迎春执迷不悟，既不认罪更不悔罪，应处以死刑立即执行。

田小穹认为，张航、张巧联故意杀人情节同样特别恶劣，但其有认罪悔罪表示，为体现"少杀慎杀"原则，可酌情考量，判处死刑缓期执行以体现法律的人道性。

对于判决结果，很多网友认为量刑过轻。

网友"謎Chow"说："这份判决明显畸轻，这是社会影响特别恶劣的情节，必须从严从重，全部判死刑都不为过，判决里竟然还有有期徒刑的，还竟然没有限制减刑。这还是被害人家属放弃民事赔偿的权利拒不谅解换来的结果，如果他们不放弃民事赔偿是不是都不会死？"

"咸阳到鹏城PAUL"评论说："估计这些人会想他们的神显灵了，下次又有人倒霉了"。网友"霜慕1"则认为，"判得很公正"。