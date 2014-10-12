韩国男性逃兵役方式繁多：切手指割器官变残疾人

哈通社阿斯塔纳10月12日电，据人民网援引韩国《世界日报》报道，韩国国会议员10日提交的资料显示，韩国逃避兵役的现象有所加重，且采取的方式呈现多样化，包括割掉生殖器、切断手指、敲断肩关节以成为残疾人等。

资料显示，5年来，韩国共查处178名逃避兵役者。其中2010年最多，为66人，2012年减至19人，截至8月底，今年共有30人。 逃避兵役的手法呈现多样化。有人试图在"生理"上变成残疾人，包括割掉生殖器、切断手指、敲断肩关节、纹身等。还有人试图在"心理"上伪装成重度忧郁症、精神分裂等精神病患者。 韩国国会议员指出，逃避兵役的现象将影响韩国服役人员的士气，政府应采取措施，鼓励年轻人服兵役。 韩国军营血案频发。据韩联社报道，7月31日，由于涉嫌欺凌一名士兵致其死亡，5名韩国士兵以一般杀人罪罪名遭到起诉。这5名士兵涉嫌在4月份殴打一名姓尹的新兵，导致尹某窒息死亡。据悉，尹某在军营里经常受到欺凌，被迫吃牙膏、舔地上的口水。 韩国陆军在事发后对全体部队进行了紧急调查，结果显示，仅4月一个月，韩国陆军就出现3900余起虐待士兵事件。《中央日报》报道称，韩国军队的年均自杀人数多年以来一直稳定在70人左右，部分原因是由于受到其他士兵的虐待。 韩国军队采用义务兵役制，凡是适龄健康男子都要服兵役两年，军营里的日常训练也相当严格。韩国分析人士称，现在的韩国年轻一代生活环境更加舒适，但是忽然从优越、无拘无束的生活环境中进入等级分明、而且虐待新兵现象仍十分普遍的军营，这样巨大的反差给他们带来的影响是可想而知的。