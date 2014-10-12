中国“南水”进北京 首个水厂具备通水条件

哈通社阿斯塔纳10月11日电，据中国媒体报道，中国著名的南水北调工程中线工程将于近日正式通水。据了解，"南水"进入北京后流经的首个大型水厂郭公庄水厂目前已经具备通水条件，通水后将主要利用南水北调来水，可满足首都北京城区约５００万人饮用水需求。

郭公庄水厂建设办公室工程部部长张周强介绍说，位于北京南四环的郭公庄水厂是２０００年以来北京中心城区首次新建的大型现代化水厂，也是接纳南水北调来水的首个主力水厂。经试水联合调试后，目前郭公庄水厂一期已具备通水条件。江水进北京后，水厂将主要利用南水北调来水，缓解城区特别是城南地区供水压力不足问题，一期日供水能力达５０万立方米，可满足约５００万人饮用水需求。 南水北调中线工程南起丹江口水库，经河南、河北，自流至北京。重点解决沿线２０多座大中城市的缺水问题，年均调水９５亿立方米，其中北京年均受水１０．５亿立方米。 中国南北水资源分布不均衡。南方每年有富余的水流入大海，北方地区长期干旱缺水，尤其是中国北部平原地区，缺水已严重影响到工农业生产。与此同时，人们的节水意识依然较差，水资源利用率低，水污染也很严重。 1952年10月30日中国已故领导人毛泽东提出"南方水多，北方水少，如有可能，借点水来也是可以的"后，中国水利部门就对此召开了多次会议探讨，并组织专家进行全方面的论证。经过几十年研究，目前南水北调的总体布局确定为：分别从长江上、中、下游调水，即西线工程、中线工程和东线工程。 南水北调工程全部建成以后，每年的调水量相当于一条黄河的水量，可以有效缓解中国北方地区水资源紧缺状况，对于保障中国粮食安全，恢复和改善生态环境，促进西部大开发具有重大意义。