黑龙江疑似发现“普京的”东北虎

哈通社阿斯塔纳10月12日电，据BBC报道，中国黑龙江省伊春市的消息说，当地疑似发现从俄罗斯入境的普京放生的东北虎"库贾"。此前，中国方面承诺会对这头越过黑龙江中俄边界的老虎予以保护，并采取了各种措施。

中国新闻网周六（10月11日）援引伊春市林业局的消息说，10月9日下午，当地新青林业局得到北京林业大学对东北虎"库贾"的卫星定位点，"当即部署当地林政资源部门、公安局森侦大队及各林场所组织人员入山进行寻找和保护"。 经过勘查，确认在当地境内发现一处由老虎趴卧休憩的痕迹，并找到了一些东北虎的虎毛和足印。他们跟随足印追踪近千米，未发现虎的踪影。专业人员正在鉴定有关痕迹是否是普京的老虎留下的。 目前，中国小兴安岭区域内的十余个林业局已启动了监测预警机制。 老虎"库贾"是2014年5月俄罗斯总统普京在俄国阿穆尔州期间，亲自放生的三只东北虎之一，当时它19个月大。每只老虎脖子上都配有显示其位置和健康情况的传感器。 网民玩笑 近日，俄国的监控人员发现，"库贾"确认越过中俄边境，进入黑龙江省，并正在向黑龙江省伊春市方向移动。俄方担心它会遭遇非法捕猎者。 在俄方保护要求下，黑龙江地区采取系列措施，包括安排人员布设数十台远红外相机等专业监控设备，同时安排人员清理偷猎者设下的捕猎套等。 当地政府也提醒居民注意安全。中国专家认为，这只老虎可以在黑龙江地区找到栖身之地。 普京老虎越境到中国的消息不仅引起中俄两国关注，国际媒体也予以了报道。英国《每日邮报》数日前报道说，普京的虎崽叛逃到中国。《纽约时报》称，普京老虎越境酿成外交事件。 这则消息还让中国不少网民们予以调侃。有的说"库贾"是俄国派来的间谍，有的说"库贾"希望摆脱普京的统治。 网民"司马"开玩笑说：赐黄金百两，授虎奔将军，颁中国国籍！ 网民"tommy"说：快到碗里来...... 中国方面表示，出于保护该东北虎安全的考虑，当局暂时不会向社会公布该东北虎的具体踪迹。 东北虎也称为西伯利亚虎，是世界十大濒危野生动物之一，目前全球仅存约400多只，主要分布在俄罗斯远东地区和中国东北的山林里。 由于过去滥捕滥杀，中国野生东北虎数量不足20只，栖息在黑龙江和吉林东部的长白山区。