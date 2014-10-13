讲水平，各届美国总统到底哪个强？

美国总统奥巴马素以其擅长的修辞技巧被公众认为是口才颇佳的美国总统，而与之相比，前总统小布什却常常被指语言空洞，因而饱受诟病。

但是，人们的这一判断到底准不准确呢？

10月10日，美国网站vocativ.com就整理了美国历年来各位总统的共600多次公开发言，从华盛顿到奥巴马，从音节到用词到句子，量化数据，并邀请了历史学家、前总统克林顿的御用演讲稿撰写人杰夫•谢索（Jeff Sheol）逐一分析，试图推断出历年来美国总统演讲方式的变化。

Vocativ网站采用Flesch-Kincaid的语言可读性测试法，将每场发言评级，4分代表演讲内容可以被4年级学生理解，12分代表内容可以被高中毕业生所理解，而15分代表内容可被大学毕业生所理解，21分代表内容可被博士毕业生所理解。最终，Vocativ的这项研究得出了5个结论。

1.演讲越来越通俗易懂。 "虽然这看起来好像是演讲水平越来越差了。"Shesol表示，"但事实上这证明了美国总统的演讲正在愈发平民化。在早期共和党时期，总统们认为听取他们发言的大多数人往往是和他们一样的人，有教养，有想法的土地主，只有这些人才是当时美国有权利投票的人。但随着历史发展，拥有投票权的人群越来越多，总统们就开始试图靠近更广大的听众。"

2.演讲时间越来越长。 "一般来说，随着听众注意力不断下降，演讲也会越来越短。我认为演讲的时长不应超过20分钟。克林顿总统长时间的国情咨文演讲饱受评论家的诟病。但民调显示，公众喜欢克林顿冗长的演讲，公众也没有切换电视频道。然而很少有演讲者像克林顿那样引人注目。"

3.对美洲原住民演讲时，托马斯•杰斐逊和乔治•华盛顿的演讲稿可读性得分明显下降。 "当听众是美洲原住民时，如果杰斐逊和华盛顿简化他们的演讲语言，会发现他们与听众之间存在语言和文化上的鸿沟。如今，总统演讲时会根据听众来调整语言--当克林顿总统在阿肯色州的小石城演讲时，他常常会使用一些南方人的表达，而这种表达肯定不会出现在外交场合上。但当总统面对电视直播镜头时，他们又在对每个人讲话。所以我不能想象你们今天能看到这种变化程度的演讲。"

4.亚伯拉罕•林肯的演讲得分在7-21之间，他最简短的演讲之一葛底斯堡演讲得分为11。 "这说明，演讲的长度和水平得分在评估演讲的影响时并不是特别有用。葛底斯堡演讲可能很短，单词的平均音节也不多，但有关演讲的书都会提到这篇演讲。受此启发，约翰•肯尼迪和他的演讲撰稿人得出结论：当你能用1个音节或2个音节的单词时不要用3个音节的单词。这种简洁的散文式的句式成为肯尼迪演讲稿的风格。"

5.尽管小布什总统是个糟糕的演讲者，但奥巴马的演讲也好不到哪里去。 "我没看出两人演讲得分有多大的差异。我认为奥巴马总统试着在平淡且直白的语言中加入一些微妙的措辞和弦外之音，这和小布什差不多。虽然小布什常常在即兴演讲时含糊不清，但小布什的演讲能力被低估了。在他最好的演讲中，语言既干净利落又不失严谨，特别是911事件发生不久后小布什所发表的演讲。" 部分总统演讲得分（得分高低不代表演讲水平，而是指可理解程度，得分越高表示越难理解）： 奥巴马 最低7.5，最高11 小布什最低8.1，最高11.6 克林顿最低5.9，最高12.1 林肯最低7.5，最高21 华盛顿最低10.7，最高21

（文章来源： 彭博社 ）