少女马拉拉能改变巴基斯坦吗？

马拉拉•优萨福扎伊今年17岁，但她不上Facebook，就连手机也不用，以免自己在学业上分心。暑假期间，她乘机前往尼日利亚，为被极端伊斯兰组织"博科圣地"绑架的女孩获释而奔走，同时，她也为自己成绩近期出现的恼人下滑而担忧。去年在一个会议上，她直面奥巴马总统，批评美国的无人机政策，但她发现在英国伯明翰，很难和同学们交朋友。

"我想开心地玩，但我不知道如何做到，"她在为年轻读者写的一版自传中说。 上周五，优萨福扎伊成为了诺贝尔和平奖的最年轻获奖者，得以与牧师小马丁•路德•金博士和特蕾莎修女位列同一个神殿之中；她是艾吉巴斯顿女子中学的学生，正在上化学课时，被叫出课堂，被告知了这个消息。 优萨福扎伊11岁时开始参加维护女童受教育权益的活动，三年前，她遭到塔利班枪击。她当时如此年少，一些观察家质疑，对于把自己的安全置之度外，投身于维权运动，那么小的孩子做好了多大的准备。本周五她获得的奖项，是对她的努力的认可，但同时也突显了她所承载的格外巨大的期望：她能对祖国巴基斯坦的文化产生真正影响吗？因为人身安全受到威胁，她甚至无法踏足那里，很多巴基斯坦人辱骂她是西方的工具。优萨福扎伊可能是安妮•弗兰克式的人物，她们无惧于恐怖行径，展现了非凡勇气，激发了人们的希望，但一个不到二十岁的人，能取得多大成就？ "她这么年轻，真的可以带来系统性的变化吗？她可以发起一个运动吗？在巴基斯坦，她目前可没有那种根基，"哥伦比亚大学国际关系教授丁文嘉在接受电话采访时说。 优萨福扎伊拥有双重生活，在其中一重里，她是一个国际女童教育维权组织的中心，现在该组织涉及一个非营利性机构，两本畅销书，以及从巴基斯坦延伸到约旦，再到肯尼亚的活动。她不仅批评塔利班，还批评巴基斯坦，因为该国女性很少获得与男子同等的权利和机会。她已成为全球最有名的伊斯兰温和派面孔之一，在最近的一次采访中，她说自己以前尝试过穿罩袍，但后来放弃了："我发现，它只会让我觉得不自由，所以我不再穿它了。" 去年，在与奥巴马会面的时候，她批判了美国在她故乡采取的军事行动。她希望"送去书籍，而不是士兵。送去笔，而不是武器，"她后来如是说。 在优萨福扎伊的生活中，鲜为人知的一半是：她住在伯明翰医院附近一栋整洁的砖房里，自2012年被塔利班枪击后，她就住在那里养伤。现在她基本上已经痊愈，但在她的回忆录和最近的采访中，她谈到自己想家，正在竭力适应新环境。每周，她都会通过Skype与巴基斯坦的一个儿时朋友聊上数小时，了解斯瓦特山谷女孩受教育的状况，以及家乡的小道消息。 她刚搬到英国时，发现其他女性着装清凉，她想知道这里是否出现了全国性的服装面料短缺。每一天，她都穿着标准的英式制服上学--绿色毛衣、条纹衬衫、连裤袜--但穿了一条较长的裙子，戴着一条头巾，以示端庄。她在书中写道，她仍然在接受康复治疗，以恢复面部肌肉的功能，对于以后可能需要做的手术，她试图不要想太多。她爱上了杯糕，但也直言表示，她和家人觉得英格兰气候寒冷，人际疏远。"我们和邻居的房子相距只有几英尺，但我们对邻居的了解和一英里外的人差不多，"她在书中谈到她的新生活。 "有这么多的人认识我，与之同时，我却感到很孤独，这真奇怪，"她写道。 然而，在今年8月接受采访时，优萨福扎伊对高尚目标流露出一种近乎禁欲的执着，她说自己很少看电视，并且删掉了iPad上的《糖果粉碎传奇》游戏，以免变得越来越上瘾。她有时也会自拍，她说，但只限于为高尚目标服务的时候："我们必须使用它来强调全球各地儿童面临的问题，用它突显女童在阿富汗、巴基斯坦和印度面临着问题，"她说。在巴基斯坦时度过的孩提时期，她能看到的书寥寥无几，她说，但其中一本是路德•金的传记，让她对维权活动者可以取得怎样的成就有了初步印象。 本周五，她在伯明翰做了简短发言，称这个奖项"是对我勇往直前、相信自己的鼓励"。 但她加了一句："它不会在测验和考试中帮到我。" 文章来源： 纽约时报中文网