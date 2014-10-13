曝湖人锁定科比接班人 明夏或顶薪追勇士神射

哈通社阿斯塔纳10月13日电，据腾讯体育援引《lakeshowlife》专家迈克-加西亚报道，随着科比-布莱恩特进入职业生涯末期，湖人一直在寻找科比接班人，现在他们将目光锁定在勇士神射手克莱-汤普森身上，明年夏天湖人或用顶薪苦追汤神。

在与湖人的第一场季前赛中，汤普森面对科比打出"巨星"表现，在25分钟出场时间内13投9中砍下25分，也给湖人高层留下了深刻的印象。科比在过去十余年中一直都是紫金军团的领袖，如今状态已难比当年，朱利叶斯-兰德尔潜力无限，但仍需时日进行打磨，而克莱-汤普森则正值巅峰，其父亲迈克尔-汤普森曾在20世纪80年代为湖人效力，这也让小汤神与湖人有着密切的联系。 《ChatSports》专家克拉克-米切尔爆料，湖人迫切希望能得到汤普森，而一旦后者明年夏天成为自由球员，不管是受限制还是完全自由，湖人都将发起猛追，据悉，湖人为了得到汤普森，极有可能会开出顶薪报价，而许多专家分析，汤普森将成为潜在的科比接班人。 从湖人目前的阵容来看，他们缺少科比接班人，而单从二号位球员方面来看，他们只有泽维尔-亨利和尼克-杨两人，前者无法胜任首发分卫一职，后者已被证明更适合担任替补，因此汤普森若能来到湖人，对紫金军团将是巨大的帮助。 汤普森与勇士的续约谈判目前仍无进展，汤神渴望获得顶薪合同，而勇士方面则希望压价，这导致双方谈判陷入僵持。虽然汤普森在篮球场上多次与科比正面交锋，但不排除两人联手的可能性。 汤普森上赛季场均能贡献18.4分3.1个篮板以及2.2次助攻，已成为联盟外线神射手之一，今夏西班牙世界杯上，汤普森也是"梦之队"不可或缺的得分手之一，在生涯巅峰期追求顶薪无可厚非。 不过，追求汤普森的绝非湖人一支球队，凯尔特人、小牛、热火、国王、公牛等队均被卷入汤普森流言中，如果在美国时间10月31日之前无法与勇士达成续约协议的话，汤普森将成为明年自由市场上最受追捧的球员之一。