美国高官：没有迹象表明朝鲜权力易手

哈通社阿斯塔纳10月13日电,据BBC报道,美国一位高层官员周日（12日）表示，没有"牢靠迹象"表明，朝鲜已经发生权力交替。最近一段时间，朝鲜官方媒体没有任何有关领导人金正恩活动的报道。

金正恩在公共场合缺席，引发对他健康状况和朝鲜政坛权力斗争的猜测。 美国国家安全顾问苏珊•赖斯周日在接受美国"全国广播公司"NBC采访时说，很明显，美国一直在"仔细"观察朝鲜的动向。 赖斯说，目前，没有看到任何"牢靠迹象"表明朝鲜已经发生权力交替。她还说，当然，美国还会继续观察。 12日，朝鲜官方媒体"劳动新闻"在一篇报道中短暂提到金正恩。 "劳动新闻"发表文章，高度赞扬朝鲜前领导人金正日。报道说，朝鲜现在正在"金正恩元帅的领导下"信心十足地加速走向革命事业的最后胜利。 朝鲜官方媒体通常经常报道金正恩活动的详细情况。但是自从9月初出席一场音乐会之后，金正恩一直消失于公众视线中，这是他2011年上台以来最长的一次。 10日，朝鲜官方媒体朝中社证实金正恩没有出席劳动党建党69周年的纪念活动。 上星期，与朝鲜领导层有关系的消息人士曾经向路透社介绍，金正恩仍执掌大权，不过他在参加一次军事演习期间腿部受伤。 路透社分析说，现在还不清楚，为什么腿部有毛病会让他从公众视线消失这么长时间。 不过，这也并非第一次。金正恩上台六个月之后，国营媒体曾经有一次连续23天没有报道金正恩活动、或者刊登他的照片。