名扬天下的哈萨克美女们

哈通社阿斯塔纳10月13日电，哈萨克谚语有云"一手摇动孩子的摇床，另一只手却撼动整个世界"，正是有着阴柔之美的哈萨克"半边天"--哈萨克妇女们，不仅在国内声名显赫，而且扬名世界的并不在少数。她们或是以其天籁之音般的美丽歌喉、或是以其渊博的学识，亦或是在体育领域为国家荣誉增光添彩。今日起，我社将分批介绍这些巾帼英雄们。

毕布古丽•托列干诺娃



哈萨克斯坦著名歌唱家，其题材广泛的哈萨克优秀民歌演唱作品，不仅在哈萨克，而且在原苏联时期就已脍炙人口，享誉全球。在其演艺生涯中，足迹遍布印度、阿尔及利亚、埃及、叙利亚、越南、波兰、捷克、加拿大、瑞典、意大利等国家。在这些国家舞台上，展示了其非凡的魅力和演唱技术。

若扎•巴格兰诺娃



哈萨克斯坦著名歌唱家，是哈萨克斯坦及原苏联人民音乐家，1922出生于克孜勒奥尔达州，1941年毕业于克孜勒奥尔达州师范学院。她的演艺生涯始于卫国战争时期，1947年至1960年在哈萨克国家艺术歌剧和芭蕾舞剧院以及国家交响乐团工作。1960年起为哈萨克歌剧独唱演员。

阿依曼•姆沙霍扎耶娃



小提琴演奏家，哈萨克斯坦人民演员，1998年被联合国教科文组织授予"世界演员"称号。国家艺术院院士，先后在阿拉木图国家音乐学院和莫斯科国家音乐学院就读。

阿依曼是著名的指挥家，1993年在国家管弦乐团担任指挥。1998年起就任国家音乐学院院长。兼任总统交响乐团艺术总监。与在音乐界享有盛名的米哈伊尔•普列提涅夫、基东•克雷默等音乐家齐名。阿依曼将东方音乐的柔美、感性与西方多元文明有机结合起来，将哈萨克音乐推向了全世界。