拳王阿里帕金森病情严重 已无法言语交流

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据外媒13日报道，近日，一代拳击传奇人物穆罕默德•阿里的弟弟透露称，由于饱受帕金森综合症的折磨，阿里如今几乎已经无法说话。

上周，阿里缺席了好莱坞举行的电影《我是阿里》首映仪式，这部电影讲述了阿里的生活。阿里曾表示支持这个项目的拍摄制作，然而由于疾病，它没有办法参加任何电影情节的拍摄。 他的弟弟71岁的拉赫曼在12日接受采访时表示："我无法告诉我哥哥这些事情，因为他病的很严重，他说不了话了。但他很骄傲，他会给这部电影祝福。" 阿里的一生就像一部传奇，他曾赢得许多世界冠军称号，但他的传奇不止于拳击场。他早年就皈依伊斯兰教，坚持称自己的名字是穆罕莫德•阿里。他拒绝美国陆军的征召，推动了60年代的反战浪潮。他坚持在金沙萨、马尼拉和金边这些地方举行比赛，表明他对超级大国垄断的蔑视；他用一本题为《拯救》的著作，教导儿童容忍与理解的意义。

阿里曾在《致阿富汗儿童与青年的公开信》中说：我是在美国贫民窟里长大的穷小子，但我牢记三件事：坚持信仰，信仰能让你捱过艰难时月；努力学习，尊重你的老师，听从他们的教诲；锻炼身体，运动能塑造你的人格、性格，并帮助你独立。