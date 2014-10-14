俄中总理会晤 两国签能源金融"大单"

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据俄罗斯媒体报道，到访俄罗斯的中国总理李克强周一（10月13日）同俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持了两国总理第19次定期会晤。两国总理会晤后发表了联合公报。

路透社报道，俄中双方周一签署了能源、经贸和金融等多个领域的38项协议。

莫斯科宣称这些协议的签署证明其转向亚洲的策略初见成效，将有力抵御西方因乌克兰危机对俄罗斯的制裁。 路透社报道说，这38项协议包括允许俄中两国在能源方面加深合作，以及在金融领域1500亿人民币的货币互换等。 能源合作方面，俄新社报道说，俄罗斯和中国此次签署了经东线对中国供气的政府间协议。据称合同规定供应期30年，涉及金额高达4000亿美元。 不过，据中国媒体报道，中国总理李克强表示，中俄天然气合作"公司之间需要进一步讨论"。 路透社评论说，两国签署的这些协议是普京下令俄罗斯政策重心东移后的第一个明显成功。 俄国总理梅德韦杰夫在协议签署后说"尽管形势困难，我们打开了新的可能性。" 在美国和欧盟没有任何迹象会缓和对俄罗斯制裁的情况下，俄中两国的这一系列协议总算让俄罗斯松了一口气。 中国媒体报道，中国已经连续4年成为俄罗斯第一大贸易伙伴，两国领导人此前定下目标，两国贸易额将在2015年底达到1000亿美元。