阿里巴巴“双十一”将战国际化 天猫将实行全球包邮

哈通社阿斯塔纳10月13日电，据新华网报道，作为中国阿里巴巴集团的主营业务，天猫每年的"双十一"网购狂欢节是这个电商巨头年度战略的风向标。１３日在杭州的媒体会上，天猫总裁王煜磊披露了今年"双十一"的计划：国际化、无线化、平台化。

"阿里ＩＰＯ路演时，所有人都在问‘双十一'什么时候全球化。‘双十一'全球化第一步就是让大家坐在家里能买到英、德、美、日等等国家的商品。"王煜磊说。 对于不久前在纽交所挂牌的中国公司阿里巴巴而言，国际化是必然要迈出的一步。据介绍，在引进数千个全球品牌来天猫开店、与多国政府签约合作等一系列铺垫之后，"双十一"今年将首次做起全球会场，让中国用户可以"买全球"，让海外消费者买到"中国货"。为了保障国际业务顺畅进行，阿里巴巴已经把服务器架设到海外。 如何让更多消费者习惯通过手机、平板电脑等无线端购物，也是今年"双十一"的重头戏。在平台化方面，"双十一"购物狂欢不仅有阿里系的天猫、淘宝、速卖通等参与，还需要商家、银行、快递等等共同响应。作为支付环节的伙伴代表，光大银行杭州分行电子银行部总经理梅伟建说，以去年"双十一"并发交易的６倍的量，光大银行已经进行了压力测试。 据介绍，为了力推国际化，今年"双十一"当天，阿里旗下的"天猫国际"平台将实行全球包邮。这个平台销售的是海外直供的商品，除了个别超大件将作为特例，参加"双十一"的商品当天免邮费。 始于２００９年的天猫"双十一"网购狂欢节今年是第六届。２０１３年１１月１１日当天，天猫、淘宝平台成交额共计人民币３５０亿元。