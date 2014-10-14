名扬天下的哈萨克美女们（二）

哈萨克谚语有云"一手摇动孩子的摇床，另一只手却撼动整个世界"，正是有着阴柔之美的哈萨克"半边天"--哈萨克妇女们，不仅在国内声名显赫，而且扬名世界的并不在少数。她们或是以其天籁之音般的美丽歌喉、或是以其渊博的学识，亦或是在体育领域为国家荣誉增光添彩。

玛依拉•木哈买提 又名玛依拉•柯烈依，1965年9月5日出生于中国新疆伊宁，对国家作出突出贡献的哈萨克斯坦著名歌剧演唱家，哈萨克斯坦国家级奖项的获奖者。哈萨克唯一一名巴黎歌剧院歌剧演员。 詹妮亚•奥巴科热娃 著名钢琴家、舞台编导，1957年出生于阿拉木图市，哈萨克斯坦人民演员。詹妮亚在国际音乐界享有盛名，她以其出色的钢琴演奏才能获得了国家表彰以及法国文学艺术勋章。为表彰其在增进哈俄友谊方面的突出贡献，获得俄罗斯"骑士"二级勋章以及国内外众多民间奖项。1991年获得哈萨克斯坦人民演员称号。 1983年获得法国玛格丽特隆雅克帝博国际钢琴-小提琴比赛金奖。 若扎•热姆巴耶娃

1957年出生于塞梅州江格斯托别，原苏联及哈萨克斯坦著名女高音歌唱家、著名歌星，多项国际赛事获奖者。哈萨克斯坦《Kurmet》、《Parasat》荣誉勋章获得者。获得乌兹别克斯坦（1984年）、吉尔吉斯斯坦（2000年）对国家作出贡献的人民演员称号。 1979年在土耳其伊斯坦布尔举行的国际大赛中获得金奖，1983年在古巴举行的《Gala-83》国际大奖赛中夺得冠军。1986年，在其年仅29岁时便获得"哈萨克斯坦人民演员"称号。 （编译：流沙 校对：林海）