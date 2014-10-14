亚运拳击：哈萨克斯坦一枝独秀

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据中国体育报报道，2014年韩国仁川亚运会落下帷幕，在拳击项目男女共13枚金牌争夺中，哈萨克斯坦尽显世界拳击强国的实力，独得6金2银2铜，称霸亚洲拳坛。东道主韩国队获得2金3银1铜，占据奖牌榜次席。中国队以1金2银位居第3。

此次亚运会拳击赛首次采用国际拳联推出的10分制计分及男子摘头盔的职业拳击新规则，也是2016年里约奥运会资格赛的一场重要热身赛，因此亚洲各国和地区都非常重视，均派出了最强阵容参赛，争夺激烈。 其中，在男子比赛中，打法凶狠，对抗能力强，整体实力更胜一筹的哈萨克斯坦队继去年世锦赛和亚锦赛之后，再次让人们看到了他们在新计分规则下的强力表现，给人留下了深刻印象。 例如，在男子52公斤级决赛中，哈萨克斯坦队伦敦奥运会亚洲区资格赛冠军得主及去年世锦赛第5名伊利亚斯•苏雷曼诺夫战胜了乌兹别克斯坦世界武搏会冠军佐里洛夫后，为哈萨克斯坦夺得首枚金牌。 在男子69公斤级决赛中，23岁的哈萨克斯坦世界冠军和亚锦赛冠军达尼亚尔•叶柳斯诺夫水平明显超群，他先在半决赛击败土库曼斯坦的前亚锦赛冠军胡达贝迪耶夫，决赛中再胜乌兹别克斯坦19岁的未来之星马德里莫夫后问鼎。 在75公斤比赛中，21岁的世界冠军贾尼别克•阿利姆汗吾勒是哈萨克斯坦队中最年轻的，但水平不低，霸气十足，半决赛战胜了主要金牌竞争者、印度的上届亚运会冠军亚达夫后，决赛中再奏凯歌，击败约旦拳手辛达韦，为哈萨克斯坦染指第3枚金牌。

在男子81公斤级比赛中，25岁的伦敦奥运会银牌得主阿德勒别克•尼亚兹别托夫先在半决赛战胜了伊朗的WSB职业拳击联赛明星鲁兹巴哈尼，决赛中又完胜韩国的亚锦赛冠军金亨圭，为哈萨克斯坦获得第4枚金牌。 在男子91公斤级和＋91公斤级比赛中，26岁的哈萨克斯坦亚锦赛冠军安托恩•菲恩邱克和伦敦奥运会铜牌得主伊万•德伊邱科分别战胜了伊朗的前亚运会冠军马扎赫里和伊朗的亚运会前铜牌得主德拉瓦里后问鼎，使哈萨克斯坦成为最大的赢家。

本次比赛共有来自34个国家和地区的216名男女拳手，女拳手40名，男拳手176名。其中，年龄最小的是中华台北女子世青赛冠军林玉婷，今年12月19日才过19岁生日。最年轻的男拳手是获得56公斤级冠军的韩国拳手咸相明； 共有5个国家派出了全部男女13个级别拳手参赛，分别是哈萨克斯坦、中国、韩国、印度和乌兹别克斯坦。 参加人数最多的级别为60公斤级，共有24名争夺金牌。 在本届比赛中，哈萨克斯坦拳手叶柳斯诺夫是唯一一位卫冕广州亚运会拳击金牌的人。同时，蒙古夺得了亚运会历史上第一枚拳击金牌。 乌兹别克斯坦独立后于1994年首次参加亚运会，但本届亚运会他们派出了历史上最年轻的拳击队，平均年龄只有21.4岁，以至他们首次在亚运会拳击比赛中与金牌无缘。