法国学者梯若尔获诺贝尔经济学奖

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据全球经济网消息，法国学者让∙梯若尔难得地独自一人赢得诺贝尔经济学奖。他对如何驯服寡头垄断的研究，帮助改变了企业监管的方式。

瑞典皇家科学院表示，梯若尔是"我们这个时代最有影响力的经济学家之一"。他最大的贡献是明晰了"如何理解和监管只有几家强势企业的行业"。 梯若尔是知名的图卢兹经济学院的创始人之一，他一直被视为诺贝尔经济学奖的可能得主。将今年的经济学奖授予他的决定，展现了他在创造一种新的方式来看待竞争方面的深远影响力。 瑞典央行为纪念阿尔弗雷德∙诺贝尔而设立诺贝尔经济学奖。对于评选该奖得主的瑞典皇家科学院来说，今年的选择标志着它回归争议较少的纯经济理论领域。去年，该奖被颁发给罗伯特∙席勒、尤金∙法玛和拉尔斯∙皮特∙汉森，以表彰他们在资产定价和有效市场方面有时自相矛盾的研究成果。 "不是一个方面，而是有很多方面，"牛津大学教授保罗∙克伦佩勒表示。"他改变了人们对于工业组织的思维方式。 "他引领我们重塑对竞争政策的理解：从完美市场的简单模型，转向意识到不同的情况需要不同的解决方案。" 突显他对政策制定者影响力的是，法国前财长、即将出任欧盟委员会经济和金融事务专员的皮埃尔∙莫斯科维奇表示，梯若尔的"研究成果指明了我们终结危机的途径"。 出生于1953年的梯若尔以分析具有强大市场实力的企业而闻名。他证明，简单的政策规则（比如针对垄断企业设定价格上限）有时弊大于利。 相反，通过他的文章和著作，他提出了一个设计更佳政策的总体框架，并将其应用于从电信到银行的多个行业。他的研究成果影响了对大型科技公司如微软和谷歌的监管。 瑞典皇家科学院表示，他的研究成果是一个"极佳的例子，说明经济理论可能具有很大的现实意义"。