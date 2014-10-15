伊斯兰国逼近家门口 土耳其为何仍按兵不动？

极端组织"伊斯兰国（IS）"逼近土耳其最近的时候，土耳其人民可在100米开外的地方看到IS和库尔德"人民保卫军"的战争。

在土耳其靠近叙利亚边境的桑尼乌法（Sanliurfa），那儿的人们聚成一排，年长者手持望远镜，年轻者举着手机，妇女坐在稍后方摞起的石头堆上，观望100米开外的战况。

从上月中旬起，IS开始进攻叙利亚边境重镇科巴尼（Kobani），科巴尼北临土耳其，10分钟车程内，就能跨过边境进入土耳其。尽管美国等西方国家对IS的空袭持续，但其攻势不减，眼下科巴尼被IS从东西南三面包围，只剩下北侧依靠，苦苦支撑。

然而土耳其仍大门紧闭，并不开放边境补给通道，也不急于干预。《纽约客》形容土耳其"隔岸观火"。若科巴尼沦陷，城内700多名老人及周边1.2万平民将难逃屠杀厄运。

土耳其否认允许美国使用其军事基地

美国国家安全顾问赖斯10月13日曾发表声明称，土耳其允许美使用其军事基地对IS进行空袭。然而，土耳其方面又否认了这一说法，表示土方并未达成协定，且谈判仍在进行中。另外，土方同意在领土上训练叙利亚温和派反叛军。

据《卫报》报道，10月14日，土耳其首相办公室发布消息称，美国此前提到美土达成协定，合作对IS采取行动且土方允许美国使用军事基地的消息不实。美方曾称土方允许美国使用包括因切利克空军基地在内的数个军事基地。因切利克基地位于土耳其南部的阿丹娜，据叙利亚边境仅100英里。

土方虽然允许在其国境内进行对叙反叛军士兵的操练，但具体的地点和如何进行操练还并未有定论。《卫报》援引土耳其当地日报消息称，将有4000名叙利亚反叛军在土耳其进行操练。这些叛军中有一大部分属"库尔德工人党（PKK）"。但科巴尼库尔德政权的外相那桑（Idris Nassan）对此不作确认，仅呼吁所有力量反对恐怖主义，而"所有库尔德士兵都应该不遗余力地作贡献。"

土耳其防备"库尔德工人党" 叙利亚边境的科巴尼是正在坚守抵御IS的重镇，科巴尼是叙利亚的主要属库尔德派城市之一，临近土耳其。而在IS进犯开始已经有超10万库尔德人逃亡至土耳其。

在过去一段时间里，美国一直希望土耳其政府能够承担更多的责任，一方面是土耳其的地缘角色非常关键。另一方面土方地面军事力量能够很好地支援美国的空袭。但显然美国的如意算盘并不被土耳其全盘接受。土耳其政府在针对IS的合作初期就不断表态，声称土耳其的首要任务是驱逐阿萨德。

那么为何IS已直逼自己的边境，土耳其仍迟迟不行动呢？如果答案是打击IS会伤害土耳其利益，这听起来可能会显得有点违背直觉。但对于土耳其而言，另一个敌人恐怕威胁更大。

目前，在科巴尼抵御IS的主要是叙利亚的库尔德武装"人民保卫军"和土耳其的"库尔德工人党"成员，前者隶属于后者。"库尔德工人党"是土耳其的库尔德分裂组织，被美国和欧盟视为恐怖组织，为达到库尔德人自治甚至独立的目的，该组织与土耳其政府军已交战了30余年。

而科巴尼这一带边境是"库尔德工人党"的主要活动区域。该党领袖日前警告，如果土耳其政府仍对科巴尼袖手旁观，该组织同土耳其政府的9年和平谈判进程将破裂，他们将重启与土耳其的游击战。

"库尔德工人党"一直想建立一个独立的社会主义库尔德斯坦国，区域包括土耳其东南部、伊拉克东北部、叙利亚东北部和伊朗西北部。土耳其担心其力量在边境集结。

"对土耳其来说，‘库尔德工人党'和‘伊斯兰国'是一样的。"土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)表示，"把他们分开而论是错误的，我们需要同步处理他们。"

《纽约时报》援引"库尔德工人党"领袖巴耶克(Cemil Bayik)的一段采访称，"土耳其想利用伊斯兰国牵制库尔德独立运动，阻止库尔德人在叙利亚土耳其边境掌权。土耳其想把库尔德人当作牺牲品。"

土耳其对科巴尼的态度引发了境内库尔德人的强烈不满，上周全国各地爆发了严重冲突，造成至少31人死亡，360人受伤。

而库尔德人因抵抗IS名声大噪，在库尔德斯坦区域，"库尔德工人党"在近几月取得了一些小战役胜利后，得到了民众的大力支持。

很多库尔德人呼吁美国和欧盟将"库尔德工人党"从恐怖组织名单上除去。"官方将它认定为恐怖组织，但是如果你想听我的个人意见，那么，伊斯兰国和库尔德工人党，到底现在谁是恐怖组织，这很明显。"库尔德"自由斗士"发言人在最近的一次采访中表示。

"科巴尼已经成为了每个人的战争。"前伊拉克总统顾问，库尔德政治分析家奥斯曼（Hiwa Osman）在接受《纽约时报》采访时表示，"这是一次正义与邪恶的对决，所有的库尔德人都站在了同个阵营里，而土耳其则被划向了另一边。这个阵营对土耳其不会友好。"

此外，美国《外交政策》分析称，土耳其不主动援助科巴尼的原因有两点，一是土耳其认为叙利亚的前途堪忧，阿萨德如果不下台，那么在叙利亚的一切极端主义产生的根源仍旧存在。二是土耳其也忌惮叙利亚成为第二个伊拉克，在获得援助后出现库尔德掌权独大而分治的局面。

土方逐渐重视打击IS

有分析人士认为，土耳其已经打算采取更积极的手段来对抗IS，这是由于边境的安全系数逐渐降低造成的。 埃尔多安13日在伊斯坦布尔的讲话中表示，土耳其现在需要做的有四点：

"一，我们要划定禁飞区；二，我们需要在（叙利亚）部署战略缓冲区；三，我们需要训练（反叛军）；四，我们需要针对叙利亚的整个领土。"他说，仅仅解决科巴尼问题是不够的。在叙利亚有许多个和科巴尼一样重要的地区，今天可能科巴尼告急，明天就会是阿勒颇或者摩苏尔。"

相较备受其盟友诟病的"不作为"而言，埃尔多安此番言行已经是土耳其的一次大飞跃。这也是因为，如果科巴尼沦陷，那么土耳其之前所做的一切都付之一炬。

文章来源： 澎湃新闻