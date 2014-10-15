全球供应过剩推动油价大跌

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据《华尔街日报》网站15日消息，随着美国引领的一波原油生产大潮遭遇疲软的全球需求，石油价格周二出现了近两年来的最大单日跌幅，这威胁到了某些国家的稳定，同时也为其他国家的经济提供了一条救生索。

纽约商品交易所美国原油价格周二下跌4.5%，至每桶81.84美元，6月初以来累计下跌了20%。这是2012年6月份以来最低的收盘水平，而且一些分析师预计，油价还将进一步下跌至多10美元。

推动油价周二下跌的因素，也正是这四个月来油价大幅下挫背后的原因。全球需求停滞，而且国际能源署(International Energy Agency, 简称IEA)周二还把它对全年石油需求增速的预期下调至5年来的最低水平。

然而石油产量依然高起。在美国，水力压裂法向市场释放了海量的新原油。花旗集团(Citigroup Inc)大宗商品研究部门全球负责人Ed Morse预计，美国产量今年将再度增长。而原油价格下跌，可能会令明年的产量增速放缓。

尽管油价跌得很凶，但石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 简称：欧佩克)一直不愿意限制产量。欧佩克控制了全球约三分之一的石油供应。沙特阿拉伯侧重于保持自己的市场份额，即便这意味着价格下调，沙特王子阿尔瓦利德•本•塔拉勒(Alwaleed bin Talal)周二写给该国石油大臣的一封信强化了这一立场。伊朗周二也发出了该国接受更低油价的信号。

追踪汽油价格的应用程序Gasbuddy.com的数据显示，受上述因素影响，美国汽油平均零售价格自6月末以来已累计下跌近15%，截至周二报每加仑3.17美元。许多分析师预计，如果原油价格继续下跌，美国许多地区的汽油价格将跌破每加仑3美元。

周二，全球原油基准布伦特原油价格跌4.3%，至每桶85.04美元，创将近四年低点，为2011年9月以来布伦特原油价格创下的单日最大百分比跌幅。

德意志银行(Deutsche Bank)美国经济学家Brett Ryan估计，汽油价格每下跌1美分，美国人一年的能源支出就减少10亿美元。他说，其效果相当于减税，消费者可以更多地外出就餐、购买更多商品或是把钱存起来买房。

Ryan补充道，节省下来的能源开支虽然不会大幅提振GDP，但对美国企业和商品服务供应商都是有利的。Gasbuddy.com首席原油分析师Tom Kloza说，按汽油价格6月份以来的跌幅计算，一个普通美国家庭每月能节省约50美元。

还有经济学家警告称，油价下跌对美国经济的整体影响可能是负面的，因为近期全球经济增速放缓是油价重挫的最大原因之一。

加州大学(University of California)圣迭戈分校的经济学教授James Hamilton说，如果出口没有销路，即便消费者把省下的一点油钱用于额外支出，整体经济仍将受到拖累。

从全球来看，油价下跌所带来的潜在经济和政治影响是千差万别的。一些分析师称，作为主要石油输出国和欧佩克成员国的委内瑞拉可能因为油价大跌而爆发政治危机。

委内瑞拉的食品、汽车和其他商品主要依赖进口，但用于购买这些必需品的硬通货却越来越短缺。

相比之下，能源依赖进口的日本、韩国和台湾经济将获得提振，即使目前的油价下跌行情出人意料地很快终结。

直到不久前，尽管供应不断上升，但由于战争以及产油国的国内冲突导致原油市场出现动荡，原油价格一直保持在高位。不过，研究公司HIS Inc.的副董事长叶尔金(Daniel Yergin)称，现在虽然面临不少地缘政治风险，但原油供应更为充足。

这种供应冲击的源头可以追溯到10年前的德克萨斯北部，当时美国公司首创了水平钻探结合水力压裂技术。其结果是从曾被认为无法开采的岩石中开采出石油和天然气。

自2004年以来，美国石油产量增长56%，相当于在俄克拉荷马和墨西哥湾等传统油田正常产量外，每天新增产量310万桶。上周，埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)董事长兼首席执行长蒂勒森(Rex Tillerson)称，北美进入了能源丰富的新时代。与此同时，美国2004年以来的汽油和其他燃料需求却下降了8%。

如果油价保持在低位，欧佩克内部纷争可能加剧，因为一些成员国希望增加产量以维持本国财源。德意志银行(Deutsche Bank)最近的一份报告显示，委内瑞拉需要油价保持在每桶120美元以上才能平衡该国的预算。安哥拉的预算是基于每桶98美元的油价。

在美国大幅减少原油进口的同时，中国对外国原油的依赖度却在稳步上升。据官方预计，明年中国消耗的原油将有61%以上来自进口。

全球石油价格的下跌正值中国经济增长引擎放慢之际。经济学家们普遍认为，今年中国经济增幅恐难达到7.5%的目标。低油价可以拉低诸多领域的生产成本，并起到抑制通胀的作用。

法国兴业银行(Societe Generale)经济学家姚炜称，在中国经济放缓之际，低油价对中国经济起到了一种宽松机制的作用。她表示，这减轻了中国决策者的压力。

印度政府和央行官员也乐意见油价的下跌，因为这有助于印度政府减少该国的巨额能源补贴并缓解通胀压力。印度约75%的能源需进口。如今油价已经下跌到国营燃油站出售的每升柴油都不再亏本的地步。

在委内瑞拉，该国总统马杜罗(Nicolas Maduro)也在忙于应对货币贬值以及物资匮乏的问题，该国从婴儿尿不湿、到手纸、医药、汽车零部件等各种物资都供应不足。

受国内的大规模开支和其他问题影响，委内瑞拉的硬通货储备已捉襟见肘。

在今年早些时候油价接近100美元时，委内瑞拉人在全国发起示威，抗议该国物资匮乏的局面，很多示威领导人称政府对经济管理不善。

经纪行Caracas Capital Markets的合伙人Russ Dallen说，委内瑞拉的油价目前处于近年来的高位，即便如此，该国政府仍在艰难地偿还债务。

总部位于加拉加斯的咨询公司Econanalitica的主管奥利韦罗斯(Asdrubal Oliveros)说，委内瑞拉几乎没有其他的选择，在欧佩克内部，委内瑞拉高调提出自己的主张，但欧佩克的事情沙特说了算。

本周二，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)承认，由于油价下跌，财政预算"吃紧"。俄罗斯央行正在研究"震撼情形"（即假设油价跌至每桶60美元）下的应对方案。俄罗斯高度依赖油气出口收入，这一部分收入占到其联邦预算收入的一半左右。

经济学家们称，油价下跌可能拖累俄罗斯低迷的经济增长，预计今年俄罗斯经济增长率不会超过0.5%。俄罗斯企业集团AFK Sistema首席经济学家Evgeny Nadorshin称，如果油价维持在每桶90美元附近，年底前俄罗斯经济可能开始萎缩。

俄罗斯政要和企业高管认为，作为国际社会对俄罗斯制裁的延伸，沙特正在推低油价，目的是打击高度依赖石油出口的俄罗斯经济以及普京。

前俄罗斯财长库德林(Alexei Kudrin)上周在俄罗斯国家电视台发表讲话时暗示，一些主要国家、石油进口国和出口国、美国与中东，可能达成了某种形式的协议：提高石油产量，同时将油价维持在低位。这不禁让人想起上世纪80年代俄罗斯因油价大跌而遭遇的困境。一些历史学家认为，当时的油价暴跌是导致前苏联最终解体的一个元凶。

根据IHS的研究，原油价格下跌给北美地区带来的影响可能将是积极的，因为这或许能让北美的驾车者每年多出1,000亿美元的可支配收入。

但如果进行作业的钻井数量越来越少，则可能会导致部分地区的经济受到影响，例如美国德克萨斯州的米德兰和油砂之乡--加拿大艾伯塔省的麦克默里堡。

当然，分析师预计，价格下跌将最终促使企业和各国削减产量。但谁将率先采取行动则不得而知。研究公司Energy Aspects的分析师马利松(Richard Mallison)说，当前市场正处于不确定性之中，因为过去几年全球石油市场发生了巨大变化。

上世纪90年代末期油价陷入疲软，随之而来的是投资长期的低迷不振。而到了2008年金融危机爆发时，原油需求超出供给，油价创下了每桶145.29美元的纪录高位。

如果产量得到削减且全球经济改善，那么这一次油价或将实现反弹。Bernstein Research分析师派尔(Iain Pyle)说，他预计油价明年肯定将升至每桶100美元以上。价格走势在很大程度上取决于美国的页岩油开采商或欧佩克成员国是否会削减产量。页岩油的开采成本尤为高昂。

若原油价格反弹速度缓慢，则可能会损害到大型西方石油企业。Bernstein预测，油价需维持在每桶85美元以上，方可使荷兰皇家壳牌有限公司(Royal Dutch Shell PLC)和英国石油公司(BP PLC ADS, BP)的当前业务盈亏平衡。只要油价持续下跌，就意味着这些公司必须缩减开发规模。