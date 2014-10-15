日女总务大臣称要参拜靖国神社 曾被揭与极右分子合影

哈通社阿斯塔纳10月15日电，据环球时报消息，日本内阁总务大臣高市早苗14日称，将在靖国神社秋季大祭期间前往参拜。这是安倍新内阁首次有阁僚明确表态要参拜靖国神社。尽管日本首相安倍表示不考虑前往参拜，但安倍内阁对大臣参拜并不反对。

据日本共同社报道，高市早苗在记者会上说，"将选择合适时机"在17日至20日的靖国神社秋季例行大祭期间前往参拜。她说，"每年春夏秋以及平时有机会时，都会向英灵表达感谢和崇敬之意"。安倍日前表示不在此次秋季例行大祭期间参拜，而是自费供奉祭品。但对于内阁大臣参拜，日本内阁官房长官菅义伟14日说，"如果是个人意愿参拜的话，个人来决定"。 现年53岁的高市早苗于安倍内阁9月改组首次入阁。她是日本跨党派"大家参拜靖国神社国会议员会"成员。高市早苗上任总务大臣不久，就被日媒揭露曾与日本极右团体代表合影。日本时事通讯社评论称，如果高市早苗付诸行动，将影响已经出现改善征兆的日中关系。 与高市早苗形成对比的是，日本一些政客正为改善中日关系奔走。日本时事通讯社报道称，13日，日众院议院运营委员长逢泽一郎率团在北京与中国全国人大官员会谈。中方在会谈中指出，钓鱼岛问题及历史认识问题导致中日两国议会间交流中断，"日方应承担责任"。报道称，双方一致认为，有必要重启自2012年以来中断的日中议会交流。 据共同社14日报道，有消息人士透露，为避免在钓鱼岛附近发生意外冲突，日中政府已开始准备在本月底前重启防务部门工作级别磋商，以启动海上联络机制。