人民币—哈萨克斯坦居民广泛认可的外币之一

哈通社阿斯塔纳10月15日电，哈萨克斯坦居民广泛认可的外币主要是美元、欧元和卢布等，但目前，人民币正步入哈萨克斯坦居民的生活，成为哈居民广泛认可的外币之一。

一方面，由于中国经济快速发展，人民币已成为世界上最为稳定货币之一，自2005年以来人民币已累计升值了35%。

另一方面，受全球金融危机影响，哈萨克斯坦经济走势放缓，影响了坚戈汇率；乌克兰危机及俄罗斯地缘政治不稳定因素的显现，与俄罗斯经济联系紧密的哈萨克斯坦及其坚戈也面临一定的风险。今年2月，坚戈贬值19%更促使了哈居民将坚戈兑换成外币保值，选择兑换成人民币的意愿也显著增加。

再者，哈中已实现人民币和坚戈互通互换，今年9月25日哈萨克斯坦中国银行（哈中行）在哈萨克斯坦交易所挂牌，开始开展在哈境内人民币对坚戈的兑换业务。今年1-8月，哈中行人民币清算量已达24亿人民币，1-6月人民币结算量达150亿美元；而2013年人民币清算量不到20亿人民币，结算量为213亿美元。

随着"哈萨克斯坦-新丝绸之路"与"丝绸之路经济带"的提出和实施步伐的加快，哈中两国商定2015年两国贸易额将提至400亿美元，再经过几年中国从哈萨克斯坦进口的石油和天然气将分别达到2 000万吨和100亿立方米，哈国也将从中国进口几乎等值的商品，两国经贸往来和人文交流将更加紧密，哈萨克斯坦境内对人民币的整体需求也将增加，坚戈对人民币的兑换量也将会有更大增幅。（撰稿：流沙）

人民币对美元汇率走势图取自汇率网