希腊发现哈萨克著名诗人作家赛肯•谢福林珍贵文稿

哈通社阿斯塔纳10月15日电，今年10月15日是我国著名社会活动家、诗人、作家赛肯•谢福林诞辰120周年纪念日。国家档案馆馆长马拉特•阿赛梅托夫就作家现存资料的保管整理等相关事宜，14日接受了哈通社记者采访。

阿塞梅托夫说："有一次我特意去阿拉木图市档案馆，查询有关谢福林的资料，结果查到谢福林担任人民委员期间的所有资料，但目前还没有学者对该资料进行研究。早期只有赛德勒•塔勒加诺夫、穆赫塔尔•埃吾耶佐夫、伊利亚斯•叶森别尔林等作家、诗人查阅过。我后来去奥伦堡，奥伦堡有关谢福林的资料相对较多，参考这些资料我用俄语撰写的了《来自哈萨克斯坦的人民委员塞肯•谢福林》一书，本来计划译成哈萨克语，但因收集资料全都是俄语，后来便放弃了。"

据阿赛梅托夫称，希腊国家档案馆也有赛肯•谢福林30年代用拉丁文字撰写的一些文稿。

"战争年代穆斯塔法•朔海在波兰创刊《普罗梅特伊》（Прометей）期刊，该杂志创刊号前几页就引用了谢福林的多首诗，期刊所发表的有关谢福林的文章在不久的将来一定会被译成哈萨克文，"他说，1922年谢福林还以人民委员的名义向上级申请修建公路、桥梁资金，但资金下拨后，他安排相关部门用部分资金首先修建了霍贾•阿赫梅特•亚萨维陵墓。

他说："赛肯•谢福林给后人留下了许多有价值的资料，完全可以将它们分类出版。"（编译：林海）