《吉尔吉斯斯坦的金矿》一书在中国出版发行

哈通社阿斯塔纳10月16日电，据中国矿业报消息，由中国新疆远山矿产资源勘查有限公司联合新疆中亚科技经济信息中心的专家历时两年组织编写的专业性工具书-《吉尔吉斯斯坦的金矿》日前由中国地质大学出版社出版发行。

消息称，吉尔吉斯斯坦的矿产资源非常丰富，尤其是金矿资源在独联体国家居第二位。据统计，吉尔吉斯斯坦黄金探明储量有700余吨，黄金总资源量为2500吨~3000吨，年产黄金30余吨。吉尔吉斯斯坦黄金开采业产值占全国矿产开采业产值的90%，约占工业总产值的1/2。因此，其在全球矿业中的重要性已被越来越多业内人士所认可。由于吉尔吉斯斯坦立法保护外国投资、投资环境相对宽松、现行政策鼓励外国投资者参与其矿产资源勘探开发，在"走出去"战略的指引下，中国许多矿业公司对该领域的投资热情日益高涨。但相关专业资料的缺乏也给勘探开发工作增加了诸多不确定因素，投资风险相对较高。 为帮助读者更好地了解吉尔吉斯斯坦的矿业投资环境、在投资时少走弯路，《吉尔吉斯斯坦的金矿》一书应运而生。全书共40余万字，附有彩色插图，该书全面介绍了吉尔吉斯斯坦的地质成矿条件、金矿的成矿规律、金矿矿藏类型、金矿开发现状等，并且对14处大中型金矿床和45处小型金矿床逐一进行了系统的介绍，另附吉尔吉斯斯坦最新《地下资源法》、《投资法》、《地下资源许可证审批制度条例》，供读者参考收藏。 据介绍，该书的出版对于中国从事吉尔吉斯斯坦金矿研究的专家学者以及有志于开发吉尔吉斯斯坦金矿的企业家来说，不啻为一本资料详实可靠兼具实践指导意义的专业性工具书，是专业人士和新手必读的书籍。